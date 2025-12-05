nouvelair dévoile sa nouvelle offre tarifaire au départ et à destination de la Turquie

nouvelair lance une nouvelle offre tarifaire sur ses vols au départ et à destination de la Turquie, pensée pour donner encore plus de liberté aux passagers.

Pour une escapade de quelques jours, faire du shopping ou des vacances plus prolongées, chacun peut désormais choisir la formule qui correspond le mieux à son style de voyage, en associant budget, confort et liberté.

En offrant plus de choix, le voyage vers la Turquie devient encore plus simple, fluide et sur mesure.

Trois offres sont disponibles:

• Light: voyagez léger

- 1 bagage cabine de 8 kg

Idéale pour un court séjour ou un voyage express

• Easy: Economisez sur vos voyages

- 1 bagage cabine de 8 Kg

- 1 bagage en soute de 20 kg

Une formule équilibrée pour plus de liberté

• Easy Max: voyagez l’esprit tranquille

- 1 bagage cabine de 8 kg

- 2 bagages en soute de 20 kg chacun

Parfaite pour les longs séjours, le shopping ou les voyages en famille

Cette nouvelle offre tarifaire permet à nouvelair de proposer des options plus souples et adaptées pour chaque voyageur.

Réservations et informations

• Site officiel : www.nouvelair.com

• Application mobile Nouvelair

• En contactant notre service client : +216 36 020 920

• L’agence Nouvelair du Centre Urbain Nord, les points de vente Nouvelair des aéroports Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

• Ou bien auprès des agences de voyage partenaires

À propos de nouvelair

Fondée en 1989, Nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de trois aéroports internationaux en Tunisie : Tunis Carthage, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur 3 continents.

