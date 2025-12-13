L’appel du Sud : le voyage gourmand de Malek Labidi dans La Table du Sud

La saga se poursuit. C’est une traversée aromatisée et savoureuse d’un immense «pays», jusqu’aux portes du Sahara qu’entreprend Malek Labidi dans son nouveau beau-livre «La Table du Sud». Cette balade gourmande la mène dans cinq régions du sud de la Tunisie pour voir, écouter, goûter, ressentir et raconter. Les lieux regorgent de symboles. Les populations perpétuent tout un héritage. Leurs habitations comme leur mode de vie tracent une mémoire. Leurs repas révèlent une cuisine souvent frugale, mais guère pauvre. Se nourrir enivre les sens. Porté par la Fondation Biat, le projet est à son troisième tome. Après La Table du Nord et La Table de la Côte, Malek et son équipe abordent le Sud. Autour d’elle, Nadia pour la coordination, Béchir Zayen, photographe, et Lilia Blaise (corédaction). Le concept est bien rodé. Il se donne de nouvelles ambitions.

Depuis Gabès, unique oasis en bord de mer, au pays du Djérid, jusqu’à Tozeur, Nefta et Chebika, pays des poètes et terre de spiritualité, Malek se laisse emporter par une douce vague. Elle remonte en traversant le chott El Djérid, territoire d’illusions et de mirages, s’arrête à Douz, carrefour des caravanes au souk du jeudi légendaire. Le pas feutré des méharis sur les dunes résonne encore. Reprendre la route vers Kébili, Tataouine, Chenini, Douiret et Matmata, c’est s’immerger dans un univers millénaire. Ses cultures demeurent vivaces, et ses traditions se transmettent dans l’oralité de la mémoire. Nous sommes au pays des amazighs, celui des «hommes libres» d’Afrique du Nord. L’ouvrage consacre tout un dossier à cette «présence enracinée: la langue (chelha), le calendrier annuel, les croyances et spiritualités, les femmes, le langage sacré des symboles, et la fibule tunisienne. La cuisine amazighe y trouve pleinement place. (Voir encadré).

Malek l’a bien ressenti: «Le sud ne se donne pas d’un seul coup. Il se dévoile lentement», écrit-elle. «Le désert vous dépouille. Il vous réduit à l’essentiel… Le vrai luxe est dans la simplicité.» La mer, celle de Zarzis et de Djerba, offre un autre charme. Le poisson est d’une saveur inégalée. Tout dans cette zone, aussi, insuffle régénérescence. Djerba, «l’île-monde aux apparences trompeuses», ne vous laisse pas la quitter.

Gabès, «l’âme du sud», est merveilleuse. Ses vergers en étages, ses petits poissons «ouzefs», ses souks et son célèbre henné vous attirent. «Il y a ici une intemporalité, un charme qui se révèle sans bruit», écrit Malek.

Irrésistible

Ce qui est merveilleux dans cet ouvrage pluriel, c’est que la cuisine n’est que «le prétexte» de tout le reste. On apprend beaucoup alors sur les herbes du désert, trésors aromatiques et médicinaux, et celles de la montagne, les truffes, cet «or blanc du désert», l’élevage des chèvres, les eaux thermales, le tissage, la broderie, la fabrication des briques, la vannerie et les différentes utilisations de la fibre végétale. De l’agriculture à l’architecture, du système de partage des eaux et d’irrigation dans les oasis à l’organisation du travail agricole en sous-traitance, de la musique à la cavalerie, ou des croyances à la spiritualité : on se ressource de cette enrichissante balade.

La cuisine demeure au centre. Des recettes bien expliquées, des plats soigneusement photographiés et un art culinaire mis en exergue.

Un beau livre qui vous donne envie de tout voir, de tout déguster, de tout savourer. Un appel du sud. Irrésistible.

La Table du Sud

de Malek Labidi

Fondadtion BIAT, 2025, 427 pages, 60 DT