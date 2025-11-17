La protection des enfants contre la violence dans le cyberespace : conférence de l’ATNU le 19 novembre 2025

Face à l’écran et ce charrient les réseaux sociaux, comment mettre les enfants à l’abri des abus et des abrutissements ? L’Association tunisienne pour les Nations Unies (ATNU), en fait le thème de la célébration cette année du trente-sixième anniversaire de l’adoption de la Convention relative aux droits de l’enfant (CDE) par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. En collaboration avec l’Unicef, elle organise mercredi 19 novembre 2025 une conférence intitulée: La protection des enfants contre la violence dans le cyberespace qui se tiendra à la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis.

Cette conférence rendra également hommage à la mémoire de Chawki Gaddès, figure marquante de la protection des données personnelles en Tunisie, dont le combat pour la vie privée et la dignité humaine résonne pleinement à l’ère du numérique.

Télécharger l’argumentaire et le programme

