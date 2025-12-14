Yadh Ben Achour et Maurice Kamto, lauréats du Prix international Boutros Ghali de la paix et de la diplomatie

Le professeur Yadh Ben Achour et l’ancien ministre délégué de la justice camerounais Maurice Kamto seront récompensés du Prix international Boutros Ghali qui sera décerné cette année pour la première fois. Cette distinction vise à « honorer l'héritage de l'ancien secrétaire général des Nations unies (1992–1996) et premier secrétaire général de la francophonie (1997 – 2002), qui a dédié sa carrière à la défense de la paix, au soutien du développement et à la promotion du dialogue entre les civilisations. » Le prix, dont la première attribution coïncide avec le 80ème anniversaire de l’ONU, récompensera chaque année une initiative, une action ou une œuvre marquante contribuant à la diplomatie, à la paix et au développement : publication académique ou littéraire, œuvre de témoignage, action diplomatique ou projet de terrain répondant à ces objectifs.

Juriste, spécialisé en droit public interne et international et dans la théorie politique islamique, le Professeur Yadh Ben Achour a été notamment, membre du Comité des droits de l’Homme des Nations Unies. Il a été titulaire de la chaire annuelle Mondes francophones (2019-2022) au Collège de France. Il est l’auteur de nombreux ouvrages devenus de référence.

Maurice Kamoto est agrégé des Facultés françaises de droit, docteur d'État en droit public de l'Université de Nice. Il a enseigné le droit international public à l'Institut des Relations internationales du Cameroun (en 1990) et été président de la commission du droit international de l'ONU (en 2011), alors ministre délégué auprès du vice-Premier ministre, ministre de la Justice. Il s'engagera en 2012 dans l'opposition.

Il sera remis aux lauréats à Paris ce vendredi 19 décembre 2025, lors d’une cérémonie qui aura lieu à l'Académie des Sciences d’Outre-Mer, 15 rue La Pérouse, dans le XVIème.

Institué à l’initiative de ses amis, collègues et disciples, avec l’entier soutien de sa famille, notamment de son épouse Leia, disparue en décembre 2024, le Prix international Boutros Boutros-Ghali a été lancé à l'initiative de l'Association Égyptienne des Juristes Francophones, en partenariat avec l'Académie des Sciences d’Outre-Mer dont Boutros Boutros-Ghali fut un membre éminent. Il bénéficie, souligne le journal égyptien Al Ahram, du soutien de huit partenaires internationaux, parmi les plus grandes institutions académiques et culturelles : l'Académie de Droit international de La Haye, la Ligue des États arabes, la Fondation René Cassin, l'Organisation du Monde Islamique pour l'Éducation, les Sciences et la Culture (ICESCO), Beit Masr (Maison d'Égypte), l'Université Française d'Égypte (UFE) et l'Université Senghor d'Alexandrie. Un soutien financier a également été apporté par l'ancien Ambassadeur Louis Dominici, président d'honneur de l'Académie des Sciences d’Outre-Mer.



