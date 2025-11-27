Chine: L’Orient du développement, modèle d’avenir pour le Sud ?

Par Khadija Taoufik Moalla - Revenir en Chine, c’est plonger dans une expérience qui bouleverse les repères et ébranle les certitudes. Dès le premier séjour à Shanghai, un sentiment discret de respect et d’altérité m’a saisie, renforcé à mon deuxième passage récemment. Il y a, dans chaque retour en Chine, une impression presque inexplicable: celle d’une société à la fois ancrée dans la tradition, mais portée par le dynamisme du présent. Cette terre, qui n’a jamais eu besoin de dominer, ni de coloniser une autre, réconcilie fierté nationale et humilité. Ici, pas de discours de supériorité, ni d’ostentation; juste une élégance discrète dans les gestes comme dans la réussite. Ce contraste saisissant avec les clichés tenaces sur “l’éternel ennemi Chinois” m’interpelle à chaque visite, éveillant une réflexion profonde sur notre propre modèle.

Cet article invite à réapprendre de la Chine, en transcendant idées reçues et préjugés, pour (re)penser le développement dans notre monde fracturé d’aujourd’hui. En effet, dans ce monde saturé d’incertitudes et plombé par les ressentiments; observer la Chine, c’est retrouver l’espoir qu’une alternative existe. Une voie incarnée par un peuple libre de toute arrogance coloniale, soucieux d’exceller sans écraser l’autre. Pour qui cherche à comprendre la véritable signification du développement, ce pays offre plus qu’un miracle statistique: une leçon de lucidité, de discipline et de respect.

L’élégance de la simplicité: En Chine, l’ostentation n’est pas une valeur. Ici, élégance rime avec simplicité et pudeur: ni marques arrogantes, ni luxe provocant, mais une sophistication sobre qui rappelle que le vrai prestige n’a pas besoin de s’exhiber. L’exemple est parlant: quand les États-Unis tentèrent de pénaliser la Chine par des droits de douane exorbitants, la réponse fut cinglante — la plupart de leurs fameux produits de luxe sont, en réalité, fabriqués en Chine, pour une fraction de leur valeur marchande. Un regard différent sur le monde: Le peuple chinois étonne par son absence de préjugés et de provocation. Rien n’est fait pour rabaisser l’autre ou affirmer une supériorité artificielle. À la différence de l’arrogance trop souvent rencontrée ailleurs, le Chinois demeure en quête d’excellence – mais cette compétition est intériorisée, tournée vers lui-même. L’accueil réservé à l’étranger en est la pleine illustration, dépassant de loin ce que j’ai vécu dans les quelques soixante pays que j’ai visités, sur les cinq continents, y compris le respect manifeste porté par leurs diplomates.

La réalité derrière les chiffres: Sur le plan du développement, la Chine force l’admiration. Avoir pu faire sortir 800 millions de personnes de la pauvreté en quarante ans – même l’Occident, avec toutes ses ressources, n’a jamais réussi un tel exploit. En 2024, la Chine a enregistré une croissance officielle du PIB de 5,2%, renforçant sa capacité de résilience malgré les tensions géopolitiques et le ralentissement mondial. Le revenu par habitant a progressé pour atteindre près de 40 000 yuans (environ 5 500 dollars). Enfin, grâce à un taux de chômage urbain contenu autour de 5% et un Indice de Développement Humain élevé (0,768), la Chine conforte sa place de deuxième puissance économique mondiale, moteur du commerce international et de l’innovation technologique.

Quand le savoir devient stratégie de développement: Lors de ma deuxième visite, j’ai eu l’honneur de faire une présentation dans l’une des 10 plus prestigieuses universités en Chine. Cette opportunité m’a permis de comprendre qu’au cœur de cette réussite, les grandes universités chinoises jouent un rôle stratégique en véritable colonne vertébrale intellectuelle des politiques publiques. Loin de fonctionner comme des tours d’ivoire produisant articles et recherches pour la seule carrière académique, elles sont intégrées dans un écosystème où la recherche alimente directement les plans nationaux de développement. Les campus deviennent ainsi des laboratoires d’idées au service du pays, articulant données scientifiques, prospective et vision de long terme. Cette articulation fine entre savoir, décision publique et intérêt général révèle une intelligence collective assumée, où l’État sait mobiliser ses élites académiques sans les instrumentaliser ni les marginaliser. C’est peut être là l’une des clés les plus discrètes, mais aussi les plus décisives, de la trajectoire chinoise.

Grandes orientations du 15e Plan (2026-2030): Après un 14e Plan réussi sous le signe de “La Prospérité commune”, le nouveau 15e Plan National de Développement repose sur plusieurs grandes orientations stratégiques et s’inscrit dans la continuité des ambitions de modernisation et d’innovation:

• Développement de haute qualité, privilégiant l’innovation, l’économie verte, l’intelligence artificielle et l’industrie avancée.

• Prospérité commune, réduction des inégalités régionales et sociales, revitalisation des zones rurales, grâce notamment a une double circulation, stimulant à la fois le marché intérieur et une ouverture internationale maîtrisée.

• Objectif neutralité carbone d’ici 2060, investissements majeurs dans les énergies renouvelables, transport vert et aménagement durable.

• Autonomie stratégique et renforcement de la sécurité nationale, avec l’objectif de réduire les dépendances critiques et de renforcer la résilience interne.

Leçons pour l’avenir: Pendant que l’Occident s’enlise dans la suffisance et les querelles de pouvoir, le gouvernement et le peuple chinois naviguent dans un océan de créativité, de science et de discipline. L’Occident nous a trop longtemps convaincus que le salut économique venait d’une imitation aveugle de son modèle capitaliste et injuste. Il nous a fait perdre un temps précieux à nous transférer une technologie obsolète, inefficace et qui nous a enfoncer dans un sous-développement sans nom. La Chine offre aujourd’hui une autre voie – exigeante certes, mais ancrée dans la dignité, la justice sociale, et le développement durable. Que nous en soyons conscients ou pas, ce pays nous invite à repenser le rapport à la modernité, à l’innovation et à l’inclusion.

La vraie question pour nos sociétés demeure: Saurons-nous enfin tourner le regard vers l’Est et concevoir des politiques inspirées de cette modernité respectueuse de l’histoire et des différences? Loin des faux-semblants, rappelons-nous que c’est du côté de l’Est que le soleil s’est toujours levé — à nous de choisir sur quel horizon projeter nos rêves, à nous d’oser bâtir une aube nouvelle, en quête d’équité, de justice, de responsabilité et de prospérité partagées.

Khadija Taoufik Moalla

