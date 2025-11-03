Fadhila Gargouri représente la Cour des Comptes aux réunions des organisations arabe et internationale de contrôle des finances publiques

Intense participation de la Cour des Comptes aux travaux des organisations arabe et internationale des institutions supérieures de contrôle des finances publiques, récemment tenues à Charm Echeikh en Egypte. Prenant part à une table ronde sur l’érosion de la confiance dans les institutions, Mme Fadhila Gargouri, Premier vice-président de la Cour et également secrétaire générale adjointe de l’organisation arabe (ARABOSAI) a affirmé que la confiance se situe au cœur de la bonne gouvernance et de la responsabilité gouvernementale dans la région arabe, en raison de l'impact des crises économiques, de la propagation d'informations trompeuses et de la faiblesse de la gestion de la gouvernance dans un certain nombre d'organismes gouvernementaux. Elle a mis l'accent sur les défis auxquels sont confrontés les organes supérieurs de contrôle qui s'efforcent de rétablir l'efficacité des institutions gouvernementales et de consolider la transparence et la responsabilité. Cependant, leur crédibilité auprès de l'opinion publique dans certains pays pourrait être affectée par plusieurs facteurs, dont la faible réactivité d'un certain nombre d'institutions gouvernementales aux recommandations de contrôle et la faiblesse de la communication des institutions gouvernementales avec les médias et l'opinion publique.

Mme Gargouri a recommandé de prendre une série de mesures pour renforcer la confiance, notamment en encourageant la publication de rapports dans un langage accessible aux citoyens et en impliquant la société civile afin de renforcer le contrôle citoyen et de valoriser la pratique d'un contrôle préventif étendu, en plus de l'adoption d'un système d'alerte précoce pour surveiller la baisse de confiance et intervenir immédiatement pour en corriger les causes.

Par ailleurs, au cours de la réunion de l’Organisation internationale des Institutions supérieures de contrôle des finances publiques (INTOSAI) qui a suivi celle de l’ARABOSAI, il est revenu à Mme Gargouri, en sa qualité de secrétaire générale adjointe, de présenter le rapport d’activité de l’Organisation arabe, dans le cadre de son plan stratégique pour la période 2023-2028. Elle a mentionné la tenue d’une série d’ateliers spécialisés, et la publication de guides sur le contrôle financier, ainsi que d’un guide d'audit des systèmes d'information. Un groupe d'experts arabes pour l'échange de connaissances et le renforcement des capacités, a été créé.

L’Organisation a lancé une plateforme d'apprentissage en ligne proposant différents cours couvrant de nombreux domaines du contrôle, publié des recherches et des articles techniques et mis en œuvre un cadre régional pour la gestion et l'évaluation des activités. Trente-six réunions de formation et scientifiques ont également été organisées, auxquelles ont participé 822 membres des institutions membres.



