Mohamed Amouri: Une passion nommée culture

Bio express 1942: naissance à Sfax, le 5 décembre. Etudes au lycée de garçons 1957: sélectionné par le tourisme tunisien pour poursuivre des études à l’Ecole supérieure de l’hôtellerie de Strasbourg Divers stages en France, en Angleterre et en Allemagne 1961: diplômé de l’Ecole supérieure de l’hôtellerie de Strasbourg Recrutement par la Shtt et affectations successives à différentes fonctions, dans plusieurs hôtels: • Le Palmier, Monastir

• Le Ribat, Monastir

• Le Mabrouk, Sfax

• Les Chênes, Aïn Drahem

• L’Esplanade et le Ribat, Monastir

• Le Miramar, Hammamet 1964: nomination en qualité de directeur général de l’Ulysse Palace à Djerba, le 10 avril (le jour de son mariage) • Le Miramar

• Le Tanit 1969: rejoint les établissements touristiques fondés par son frère, Omrane, l’hôtel Les Colombes et l’agence de voyages Voyages 2000 Lancement d’une activité de gestion d’hôtels: • Hammamet Beach

• Shems, Gabès,

• Dar Hotel, Borj Cedria 1978: Constitution de sa société d’exploitation touristique et prise en gestion des hôtels • Karawan, Sousse

• La Médina, Djerba

• Néapolis, Nabeul 1981: construction de son premier hôtel : l’Hasdrubal, à Port El Kantaoui, Sousse 1999: construction de l’hôtel Hasdrubal Thalassa & Spa Yasmine Hammamet 2008: construction de l’hôtel Hasdrubal Prestige Thalassa & Spa Djerba 2018: création de la fondation : l’Association Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed- Amouri

Encore élève au lycée de garçon de Sfax, Mohamed Amouri était féru de littérature, de théâtre et de poésie. Il suivait avec attention les cours de son professeur de philo Mohamed Karray, participait aux clubs de peinture et de musique. Il se plaisait à monter avec ses amis d’enfance des spectacles culturels dans l’huilerie de Merkez Kammoun restée vacante durant l’été. La culture lui restera chevillée au corps.

A la création de la Shtt qui sera le fer de lance de l’hôtellerie, ses dirigeants, Mokhtar Fakhfakh et Naceur Malouche, ont veillé à la réalisation d’une instruction du président Bourguiba : doter tous les hôtels d’œuvres d’artistes tunisiens: tableaux de peinture, pièces de sculpture, céramiques, tapisseries, bijoux traditionnels et diverses autres œuvres étaient acquis d’abord pour encourager les jeunes talents et ensuite pour contribuer à la décoration des lieux. Mohamed Amouri ne pouvait mieux espérer pour laisser s’épanouir sa passion.

Une fois promoteur de ses propres hôtels, sa décision sera prise: intégrer l’art, sous ses diverses formes. Au fil des acquisitions, la collection se développera rapidement, enrichie par le fonds personnel déjà constitué. Les expositions se suivent. Les chambres et suites, tout comme les restaurants et les salles de réunion, sont agrémentés de magnifiques œuvres d’art. Des arcanes s’avèrent de merveilleuses galeries. L’hôtel-musée devient impressionnant.

Visionnaire de nature, Mohamed Amouri passe alors la vitesse supérieure: la création de la Fondation l’Association Hasdrubal pour la culture et les arts Mohamed-Amouri. «Dédiée à la promotion et au développement des arts, notamment des arts plastiques et de la musique en Tunisie, elle a pour objectif de favoriser l’accès aux arts et à la culture.» La Fondation «œuvre au renforcement des liens entre les amateurs d'art, de patrimoine et de civilisations, notamment dans les domaines de la peinture et de la musique. Elle a pour principale mission la préservation de la collection privée Hasdrubal, la conception et la programmation de formations artistiques au profit des étudiants, notamment dans le domaine musical.»

Résidence d’artistes, concerts, expositions, rencontres, participation à des événements culturels à l’étranger, et bien d’autres initiatives. Avec sa discrétion naturelle, Raouf Amouri, entouré de membres de la famille et de l’association, veillait fidèlement au rayonnement de la fondation, la hissant davantage à un statut de haut de gamme, la marque matrice de la chaîne Hasdrubal.

