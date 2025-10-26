Association des anciens ambassadeurs et consuls généraux de Tunisie : le nouveau comité directeur

Difficile de succéder à l’ambassadeur Taher Sioud, récemment décédé, après avoir présidé pendant une décennie l’Association des anciens ambassadeurs et consuls généraux de Tunisie. Mais, il a laissé une bonne équipe et de bonnes traditions. L’assemblée élective de l’association, tenue samedi au siège des anciens de l’ENA, était l’occasion de lui rendre hommage, de passer en revue le bilan du comité sortant et d’élire un nouveau comité. Sous la présidence de l’ambassadeur Kamel Hadj Sassi, et en présence de dirigeants d’associations partenaires et d’illustres invités, les travaux ont été empreints de sérénité et orientés vers l’esquisse de projets d’avenir.

Parmi les actions entreprises au cours du mandat écoulé, présentées par l’ambassadeur Abderrazak Landoulsi, l’Association a organisé 9 conférences thématiques et procédé à l’enregistrement de témoignages d’illustres anciens ambassadeurs totalisant près de 67 heures d’interviews. Aussi, comme l’a mentionné son président Hédi Ben Nasr, elle n’a pas cessé d’accomplir ses autres missions de solidarité, d’hommage aux diplomates disparus, et de contacts avec le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. L’Association a réitéré ses requêtes de bénéficier d’un siège à l’Académie diplomatique internationale, d’accès aux soins dans des établissements de santé réservés, et autres demandes.

Rendant hommage à l’ambassadeur Taher Sioud, au titre de la période de plus de 3 ans, qu’il avait passée à la tête du cabinet du directeur général de la Radio-Télévision tunisienne, Habib Ben Cheikh, Abdelaziz Kacem a souligné son esprit de franche collaboration et son sens d’aboutir à de bonnes solutions. Il a proposé d’élaborer un ouvrage dédié à son parcours.

Pour la formation du nouveau comité directeur, 11 candidatures ont été reçues, soit au nombre des sièges à pourvoir. Le nouveau comité est composé comme suit : Hédi BenNasr, Abdelwaheb Jemel, Hafedh Bejjar, Abderrazak Landoulsi, Mondher Dhriaief, TarekAzziuz, Elyes Ghariani, Riadh Ben Slimane, Semia Zouari, Ridha Zguidane et Zouheir Dhaouadi.

Bon vent !

