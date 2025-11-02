A l’occasion du 108e anniversaire de la Déclaration Balfour : Une page oubliée de l’histoire de France

Par Mohamed Ibrahim Hsairi - Rares sont les gens qui savent que la France a précédé La Grande-Bretagne dans le soutien au projet d’établissement d’un foyer national pour les Juifs en Palestine. En effet, le 4 juin 1917, c.-à-d. environ quatre mois avant la publication de la Déclaration Balfour, Jules Cambon, le ministre français des Affaires étrangères de l’époque, envoya la lettre suivante au sioniste Nahum Sokolov :

« Jules Cambon, ministre français des Affaires étrangères

Au sioniste Nahum Sokolov.

Ministère des Affaires étrangères, Cabinet du ministre, Paris, le 4 juin 1917.

Monsieur,

Vous avez bien voulu m’exposer le projet auquel vous consacrez vos efforts et qui a pour objet de développer la colonisation israélite en Palestine. Vous estimez que si les circonstances le permettent et l’indépendance des Lieux saints étant assumée d’autre part, ce serait faire France de justice et de réparation que d’aider à la reconnaissance, par la protection des puissances alliées, de la nationalité juive, sur cette terre dont le peuple d’Israël a été chassé il y a tant de siècles.

Le gouvernement français qui est entré dans la présente guerre pour défendre un peuple injustement attaqué et qui poursuit la lutte pour assurer le triomphe du droit sur la force, ne peut éprouver que de la sympathie pour votre cause dont le triomphe est lié à celui des alliés.

Je suis heureux de vous en donner ici l’assurance.

(signé) J. Cambon ».

A noter que le secrétaire général du Quai d’Orsay a été le premier diplomate européen à prendre officiellement position en faveur du projet sioniste.

En revanche la France a souhaité que le mouvement sioniste, pèse sur les Juifs de Russie pour que leur pays reste en guerre…

Mohamed Ibrahim Hsairi



