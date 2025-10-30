Sousse: un colloque méditerranéen sur la durabilité du secteur oléicole face au changement climatique

Par Asma Mami Maazoun - La ville de Sousse accueillera, les 4 et 5 novembre 2025, un colloque méditerranéen «Durabilité du secteur oléicole en Méditerranée dans un contexte de changement climatique», comme évènement scientifique et professionnel de référence. Ce rendez-vous regroupera des chercheurs, des experts, des institutions publiques, des organisations professionnelles et des acteurs du monde oléicole du monde entier, en provenance de tout le bassin méditerranéen. Son principal objectif est d’anticiper l’avenir d’un secteur et de renforcer sa résilience face aux effets du changement climatique, tout en identifiant des solutions durables visant à préserver sa vitalité.

Un enjeu stratégique pour le territoire méditerranéen

L’olivier, emblème de la culture et du paysage méditerranéen, est à la fois une ressource économique et sociale de premier ordre pour des millions de familles. La région est confrontée à des défis qui ne cessent d’augmenter: sécheresse, dégradation des sols, pressions environnementales… Le colloque mettra en lumière les leviers sur lesquels s’appuyer pour adapter le secteur: innovation technologique, gestion durable de l’eau, diversification variétale, valorisation des produits afin de garantir la résilience de la filière dans un contexte climatique capricieux.

Un espace de dialogue et de coopération



Au-delà d’un évènement scientifique, ce colloque a pour but de créer un espace de dialogue entre scientifiques, techniciens, décideurs et producteurs. Il vise à renforcer la coopération autour des enjeux oléicoles en Méditerranée et à valoriser des systèmes de production plus durables soucieux des écosystèmes et adaptés aux contextes locaux. Organisé avec l’appui de plusieurs institutions tunisiennes et internationales, le colloque sera une plateforme de partage établie sur une volonté commune de définir des stratégies communes et adaptées face au changement climatique dans la région. Il s’inscrit dans une dynamique régionale de coopération continue pour la durabilité et la compétitivité de la filière oléicole.

Événement accessible à tous

Le colloque se déroule en présentiel et en distanciel, facilitant ainsi une large accessibilité pour le public du colloque comme pour les chercheurs et les professionnels. Cette accessibilité permet d’envisager une diffusion plus large des connaissances et une sensibilisation accrue d’un plus vaste nombre de parties prenantes aux pratiques adaptatives dans le secteur oléicole.

