Tahar Bekri: Complainte de l’olivier

Ils empêchent les miens

De venir ramasser mes olives

La saison blessée par leurs armes

Ils savent que j’étais là

Avant qu’ils ne viennent occuper

La terre qui m’a vu naître

Ils empêchent les miens

De se nourrir de mon huile

Pour faire pourrir mon être

La haine retourne leur sang

Les arbres aveuglent leur vue

Aux étourneaux ils préfèrent les corbeaux

Ils savent que le champ

Appartient à mes ancêtres

Ils arrachent mes racines

Pour élever leurs maisons de pierres sourdes

Enterrer les chansons des cueillettes

Retenir le vent de répandre mon écho

Je leur dis que mon vieux bois sonore

Est beau comme un chant centenaire

Qu’il n’est pas pour les crosses et les fusils

Mais les vases portant mes rameaux

Qu’ils cessent de prendre leurs tresses

Pour des rayons de lumières supérieures

Compagnon des pains en partage

Au thym libre à la fragrance de tous âges

Dois-je disparaître

Sous les feux incendiaires

Mes cendres réduites en poussière

Pour élever vos portes fermées

Ils sont avides de balles et de plomb

Que ne préfèrent-ils mes olives

Gorgées d’amour et Histoire

Le soleil enduit de tant de sueurs

Sur le front des collines hautes

Mont de paix pour l’Humanité entière

Tahar Bekri





