Un public exceptionnel pour écouter Aziz Krichen en analyste des pensées de la gauche tunisienne (Album photos)

Comme si c’était à la Cité universitaire de Paris au début des années 1970 : Aziz Krichen draine un public massif pour débattre de ses remises en question des grandes idées de la gauche. Nombreux parmi ceux qui étaient alors à Paris, se sont retrouvés vendredi 24 octobre 2025 à la librairie Al Kitab Mutuelleville pour poursuivre ses échanges. Ils sont rejoints par d’autres générations, issues elles aussi de différentes familles d’idées. Aziz n’a quasiment pas changé : la même voix, le même esprit taquin, et le même souci de déconstruire pour mieux anticiper. Son nouveau livre « A contre-courants », paru aux éditions Nirvana vient à point nommé vérifier la perspicacité de ses analyses d’avant 2011.

En cinq essais, tous inédits, il montre la justesse d’un « sens de l’histoire » et les détails des idéologies nées de Marx et de ses successeurs. Sa lecture de l’hégémonie américaine et de l’effet destructeur de sa guerre contre l’Irak, pour la nation arabe, l’iniquité des plans d’ajustements structurels imposés par les bailleurs de fonds internationaux et la fausse cause surdimensionnée des droits de l’homme, interpelle à plus d’un égard. « Tu aurais dû publier tes textes dès leur rédaction, avant 2011. Cela nous aurait épargner des années d’égarements », lance un présent à Aziz Krichen. Mais, l’auteur ne boude pas son plaisir d’avoir laissé attendre ses lecteurs, même si c’était notamment à cause de la censure régnant en Tunisie.

La salle est archicomble, plongée dans un profond silence. On reconnaît la plupart des présents qui ont partagé avec Aziz les années de prison, d’éloignement, et d’exil, l’euphorie de 2011, puis le désenchantement. Des jeunes découvrent devant eux un militant qui n’a cessé de livrer une pensée dense et structurée, iconoclaste et avant-gardiste. Comme dans un espace magique, l’auteur devient rassembleur d’un public pluriel, avide d’écouter et de débattre.

Avant même d’engager le débat, Aziz Krichen tient à remettre les pendules « idéologiques » à l’heure. Préférant s’exprimer en arabe, il remonte aux origines du marxisme et de sa dialectique, à Gramsci, et à d’autres philosophes, il décortique la confrontation des idées, livre sa propre synthèse, et présente son analyse. En bon connaisseur critique des textes fondateurs, et attentif à l’évolution de l’histoire, il continue à s’interroger et à interpeller. Les réponses sont dans son livre. Elles sont enrichies dans les échanges avec ses lecteurs. Ecouter Aziz Krichen et débattre avec lui demeurent d’un vif plaisir intellectuel.

