Tunisie Telecom révolutionne la connectivité domestique avec le lancement du service “ TT-FTTR”

Dans le cadre de sa stratégie d’innovation continue et d’amélioration de l’expérience numérique des foyers tunisiens, Tunisie Telecom a organisé, ce lundi 27 octobre à 16h00 à l’Espace Commercial El Manar, une cérémonie de présentation officielle de son nouveau service FTTR (Fiber-To-The-Room), baptisé «TT-FTTR». Le lancement du service «TT-FTTR» vise à démocratiser les technologies de très haut débit en Tunisie et à faire entrer les foyers tunisiens dans une nouvelle ère de connectivité.

En effet et alors que la technologie FTTH (Fiber-To-The-Home) amène la fibre jusqu’à la porte du domicile, la FTTR pousse désormais les limites de la connectivité en étendant la fibre jusque dans chaque pièce de la maison. Résultat: une connexion ultra-rapide, stable et homogène, éliminant définitivement les zones mortes du Wi-Fi traditionnel et les pertes de signal dans les grandes habitations ou les maisons à plusieurs étages.

Grâce à TT-FTTR, Tunisie Telecom offre désormais à ses clients Fibre 500M et 1G une expérience Internet inégalée un débit constant dans chaque pièce, quelle que soit la taille ou la configuration du domicile et une connexion optimale pour les usages les plus exigeants : télétravail, streaming 4K, objets connectés… D’autant plus que cette technologie innovante repose sur l’utilisation d’une fibre optique nouvelle génération, à la fois ultra-souple et transparente, qui s’intègre discrètement dans tout type d’intérieur, sans travaux lourds ni perçage de murs.

M. Lassâad Ben Dhiab, Président -Directeur Général de Tunisie Telecom a déclaré à cette occasion: «Déjà pionnier dans le déploiement du très haut débit et des solutions cloud, Tunisie Telecom continue d’intégrer les meilleures technologies mondiales. Avec le lancement de TT-FTTR, Tunisie Telecom confirme son rôle d’acteur clé du développement numérique national en offrant à ses clients une expérience Internet homogène, ultra-performante et adaptée aux nouveaux usages numériques. C’est une avancée concrète vers la maison connectée de demain.»

«TT-FTTR» marque ainsi une étape décisive dans la modernisation du réseau domestique tunisien et dans la concrétisation de la maison digitale intelligente, au service du confort, de la performance et de la simplicité.





