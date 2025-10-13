Douze sculpteurs en exposition collective : Mémoire de la main (Album photos)

Ils sont douze sculpteurs tunisiens travaillant sur divers matériaux et appartenant à diverses générations réunis pour la première fois dans une exposition collective conçue en «Mémoire de la main». L’initiative en revient à TGM Gallery pour offrir aux amateurs, du 18 octobre 2025 au 30 novembre 2025, un choix d’œuvres de haute facture. On y retrouve:

• Hedi Selmi

• Hechmi Marzouk

• Sahbi Chtioui

• Mohamed Ghassan

• Mohamed Bouaziz

• Najet Ghrissi

• Omar Bey

• Noutayel Belkadhi

• Rym Karoui

• Majed Zalila

• Seif Ben Hammad

• Mehdi Cherif.

Dans sa présentation, TGM Gallery écrit: «Ils taillent le bois, polissent le marbre, martèlent le fer, coulent le bronze. S’inscrivant dans la tradition la plus noble des arts, celle qui honora les dieux et les rois, ils sculptent un univers, une histoire, des mythes, des symboles et des célébrations.

La sculpture, dans l’histoire de l’art en Tunisie, n’est pas la forme plastique la plus développée. Exigeante, elle demande des Vulcains, mais aussi des poètes, des tailleurs de force mais aussi des rêveurs.

Les sculpteurs que nous avons réunis pour cette exposition tracent par le burin et le feu, le maillet et le ciseau, l’évolution de cet art en Tunisie.

Ils ont réalisé des monuments urbains, des fresques, des bustes, balisant les cités, personnalisant les bâtiments, honorant les personnages célèbres. Leur approche est souvent différente, leur technique également. Mais à eux tous ils offrent un panorama exhaustif de cet art relativement moins connu.»

Vernissage : samedi 18 octobre 2025, à 18h.



