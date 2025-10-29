Nouvelles nominations aux Affaires étrangères : 5 ministres plénipotentiaires hors classe et 5 ministres plénipotentiaires

Dix diplomates de carrière viennent de bénéficier d’une promotion aux deux grades les plus élevés. C’est ainsi que sont nommés dans le grade de ministre plénipotentiaire hors classe au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, à compter du 1er octobre 2025, Mesdames et Messieurs:

1- Hanin Ben Jrad,

2- Maha Ennaifer,

3- Naceur Ouni,

4- Maher Ben Salem,

5- Ezzeddine Ettis.

Aussi, sont nommés dans le grade de ministre plénipotentiaire au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger, à compter du 1er octobre 2025, Mesdames et Messieurs:

1- Walid Lassoued,

2- Walid Zoghlami,

3- Mariem Lajimi,

4- Zied Zaidi

5- Riadh Ferchichi.

Par ailleurs, Monsieur Rachid Rezgui est nommé dans le grade de gestionnaire général de documents et d’archives au corps de gestionnaire de documents et d’archives et Madame Ines Majouli, dans le grade d’ingénieur en chef du corps commun des ingénieurs des administrations publiques au ministère des affaires étrangères, de la migration et des tunisiens à l’étranger à compter du 1er octobre 2025.

Félicitations.



