Neila Chaâbane: Slim Laghmani, un esprit pertinent, perspicace, fin juriste et d’une vaste culture

Cher Slim,

Prendre la parole aujourd’hui pour te rendre hommage à l’occasion de ta brillante élection en tant que juge au Tribunal international de droit de la mer est un grand bonheur pour moi.

Je t’avais écrit en apprenant la nouvelle: un grand bonheur en ces jours tristes et je le pensais et le pense très sincèrement.

Un grand bonheur pour toi et pour ta famille en premier. C’est, je ne veux pas dire le couronnement d’une carrière, mais la suite logique d’une brillante carrière en tant qu’universitaire, enseignant-chercheur en droit public et éminent spécialiste de droit international public, de philosophie du droit et de droit constitutionnel, seul le droit fiscal a échappé à ton attention, quoi que...

Je peux imaginer le bonheur de Monia et de tes filles à l’annonce des résultats. Une pensée aussi aux absents qui auraient été tellement fiers et heureux. Rabbi yarhamhom. Nous restons toujours les enfants de nos parents et dans les moments les plus importants de notre vie, heureux et moins, on ne peut s’empêcher de penser à eux et de dire: «qu’est-ce qu’ils auraient été heureux de vivre ce moment avec nous.»

Un grand bonheur pour toutes celles et ceux qui ont eu le privilège de t’avoir comme professeur, tu as laissé un souvenir indélébile, preuve en est leur témoignage. Outre ta maitrise de la matière, il y a aussi ta méthodologie d’une grande rigueur. Tu as été le premier à concevoir un document de méthodologie à l’intention des étudiants dès la fin des années 80, un document qui reste encore aujourd’hui une référence et pour les étudiants et les enseignants.

Un grand bonheur pour tes collègues et tes ami- e-s et leur présence aujourd’hui en est la preuve. Ton succès rejailli sur toutes et tous et quelle fierté pour nous que de dire «Slim est notre collègue et nous enseignons dans la même faculté, la FSJPST».

Un grand bonheur pour moi à titre personnel, j’ai toujours trouvé en toi l’écoute, l’attention et les paroles adéquates et adaptées aux circonstances. Je n’oublierais jamais, notre discussion qui a duré pour moi des heures mais sans doute beaucoup moins, quant au point d’achever ma thèse, j’ai eu un doute et un blocage dans mon travail. Ton regard, ta perspicacité et les questions que tu m’avais gentiment adressées m’ont permis de prendre du recul, pour mieux sauter et déposer la thèse.

Doyenne, j’ai toujours trouvé en toi, le bon conseil. Tu te souviens sans doute, quand je venais toquer à la porte de ton bureau au premier étage pour t’exposer une question, un problème, tu ne m’as jamais renvoyé sans l’avis éclairé de ta longue expérience au sein de l’université et de ta connaissance de la nature humaine. Tu as en effet, une grande capacité à sonder et à évaluer les personnes à leur juste valeur. Un mot de ta part suffit d’ailleurs et vaut toutes les analyses du monde.

Slim Laghmani est ainsi, un esprit perspicace, percutant, fin juriste, d’une grande culture et d’une grande humanité. Autant de qualités qui feront j’en suis sûre ton succès dans cette nouvelle étape de ta vie.

En langage de la marine, je te souhaite «Mer calme et vents favorables».

Neila Chaâbane

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