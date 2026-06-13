Hannibal Mejbri, Ismaël Gharbi, Anis Ben Slimane et Aymen Dahmen : les chefs de file de l’équipe de Tunisie au Mondial 2026

Hannibal Mejbri

Hannibal Mejbri est depuis 2021 le joueur le plus visible de l'équipe de Tunisie. Avec sa tignasse, son style de jeu et ses frasques épisodiques, il ne laisse pas indifférent.

Né à Ivry-sur-Seine, en France, le 21 mars 2003, il a rapidement conquis le monde du football pour connaître une expérience à Manchester United, à Birmingham, puis voyager à Seville avant de se stabiliser depuis 2024 à Burnley, gagnant même la Coupe d’Angleterre.

En équipe de Tunisie, il a déjà, à 23 ans, un parcours éloquent : 3 CAN, 2021, 2023, 2025, une Coupe arabe en 2021 et une Coupe du monde en 2022.

Cette fois-ci, c'est un challenge excitant pour un joueur ambitieux et qui est capable, dans ses meilleurs jours, de rendre de grands services à l'équipe où il totalise déjà 44 sélections et un seul but.

Ismail Gharbi

Voilà un joueur prometteur qui peut jouer un rôle important dans le compartiment offensif. Très bon technicien, vif et à la percussion visible.

Formé au PSG, ce natif de 2004 est parvenu à se faire une place à Augsbourg pour s’imposer dans une compétition allemande dure et exigeante. Lamouchi semble compter sur son talent et son audace dans l’animation offensive. Son parcours international est quelque peu atypique: aux -18 ans, en équipes de France puis d’Espagne, aux -19 ans en équipe d’Espagne. Son choix définitif en faveur de l’équipe de Tunisie, 15 sélections - 2buts, constitue un challenge personnel, voire un défi. La Coupe du monde est pour lui l’examen le plus important...

Anis Ben Slimane

C'est l'un des Tunisiens formés exclusivement en Europe où il est né le 16 mars 2000, à Copenhague. Ayant été révélé très tôt pour ses qualités techniques et athlétiques (1m88), il a montré des aptitudes de compétiteur aux ressources mentales évidentes.

Champion du Danemark en 2021, il passe à la Premier League, à Sheffield puis Norwich, pour s'imposer comme un joueur de base. Il commence à l'international avec les - 19 au Danemark avant d'opter pour la Tunisie en 2020 aux -20.

En 2021, il est récompensé par sa première titularisation par Mondher Kebaier pour se stabiliser au sein de la formation de base. L'équipe de Tunisie devient alors son domaine de prédilection où il a rarement déçu. Avec 40 sélections et 4 buts, il a déjà confirmé avec un abattage rassurant et efficace et une très bonne lecture de jeu.

En Coupe du monde, son capital confiance sera son principal atout. Il lui reste de le fructifier.

Aymen Dahmen

Aymen Dahmen constitue une certaine stabilité pour la défense tunisienne. Étant dans la sélection depuis 2021, avec une Coupe du monde en 2022 et une CAN en 2023, il est reconnu comme un gardien de but sobre, éveillé et efficace dans les duels. Il a connu toutes les sélections depuis l’âge de 16 ans.

Sa taille de 1m88 est un atout pour lui dans le jeu aérien, sa bonne lecture et son timing ajoutant à son assurance.

Le natif de Sfax, le 28 janvier 1997, est à l'apogée de son âge et sa forme. Ayant disputé 220 matches en club (CSS), Hazem (Arabie Saoudite), il a acquis une grande expérience. En équipe de Tunisie, il a capitalisé 29 rencontres malgré une concurrence très rude et plurielle et une méchante blessure en 2021.

Il semble même bien parti pour s'emparer du poste à la lumière de ses prestations, notamment en championnat où son club a accompli un finish impressionnant.