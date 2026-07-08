Le doyen Wahid Ferchichi: Au cours de sa belle carrière, le Pr Slim Laghmani a fait rêver des milliers d’étudiants

La Tunisie célèbre depuis quelques temps l’élection de Slim Laghmani, professeur émérite en droit public et sciences politiques en qualité de juge au Tribunal international du droit de la mer, c’est un immense honneur pour le pays que nous mesurons à sa juste valeur!

La grande famille de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis, l’Université de Carthage et nous toutes et tous réunis ici rendons hommage au collègue, professeur, Si Slim.

Permettez-moi à cette occasion d’emprunter la voix de Paul Eluard pour dire au professeur Slim Laghmani: «Je fête l’essentiel, je fête ta présence».

C’est votre présence parmi nous que nous célébrons, cher si Slim, en ce lieu où, depuis sa création en septembre 1987, vous avez passé un peu plus de 35 ans en tant qu’enseignant, membre du conseil scientifique, chef du département de droit public et sciences politiques, directeur du Laboratoire de recherche en droit international, responsable du master de droit européen et relation Maghreb-Europe…

En formant plusieurs générations de juristes, vous avez transmis avec persévérance et bienveillance votre maitrise de la discipline juridique, de la philosophie du droit et de la rigueur méthodologique qui les accompagne.

Au cours de sa belle et longue carrière d’enseignant-chercheur, si Slim a fait rêver des milliers d’étudiant.e.s et leur a donné envie de suivre ses pas: d’ailleurs nombre de nos invité-e-s et collègues ici présent-e-s vous le confirmeront… Les plus jeunes, qui n’ont pas eu le privilège d’êtes vos élèves ont eu l’occasion de découvrir vos talents en février 2024, lorsque vous avez représenté la Tunisie devant la Cour internationale de justice lors des audiences publiques dans le cadre de l'avis consultatif sur les conséquences juridiques découlant des politiques et pratiques d’Israël dans les territoires palestiniens occupés.

Si Slim, l’enseignant, maniant le verbe, la méthode et l’esprit du droit, cette science oh combien difficile à aborder, dans laquelle il embarquait allègrement un jeune public suspendu à sa voix profonde, en prenant le large sur le navire du droit de la mer, discipline ardue qu’il parvenait à rendre accessible, aussi bien dans nos amphithéâtres que partout où l’ont menées ses recherches, du haut d’une chaire ou dans le cadre d’événements académiques partout dans le monde et surtout dans ses nombreux écrits scientifiques et les ouvrages dont il a supervisé la rédaction!

Vous avez aussi excellé, Si Slim, en pratiquant cette discipline dans le cadre de la Commission nationale de droit de la mer…

Cap désormais sur Hambourg pour intégrer le Tribunal international du droit de la mer, cette institution qui a su se faire une place à côté de ses aînées et qui représente aujourd’hui un phare dans la tempête qui malmène actuellement le droit international…

Nous sommes toutes et tous certain-e-s que votre présence au sein du TIDM fera la différence: vous allez sans nul doute laisser votre empreinte de juriste tunisien et universaliste qui croit en un droit juste basé sur l’égalité, la liberté et la dignité des individus, des peuples, des nations et des milliards d’êtres vivants peuplant la planète et surtout les mers et océans…

Je saisis d’ailleurs cette occasion, cher si Slim, pour vous prier de pousser le TIDM à intégrer davantage de considérations environnementales et climatiques dans ses raisonnements et travaux…

Si Slim, permettez-moi, au nom de tous les présent-e-s et même au nom des absent-e-s qui se joignent à nous en pensée, de vous réitérer nos félicitations: Alf Mabrouk à vous, à nous, à notre pays et à notre faculté qui continue, à travers vous de rayonner sur le monde, car c’est l’un des rares établissements universitaires, voire le seul, à doter l’humanité d’autant de juges internationaux: Professeur Rafaa Ben Achour, élu juge à la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples depuis 2014, et réélu pour un deuxième mandat en 2021, Professeur Haykel Ben Mahfoudh, élu juge à la Cour pénale internationale en 2023.

Votre désignation au TIDM, avec le soutien de la fine fleur de la diplomatie tunisienne et l’appui des Etats amis est donc une grande fierté qui confirme la place de premier plan de la FSJPST en tant qu’École de droit au sens le plus noble du terme, à laquelle nous souhaitons très longue vie afin qu’elle continue à œuvrer pour le bien du pays, de la Méditerranée, de l’Afrique et de la planète…

Je vous remercie de votre attention.

Prof. Wahid Ferchichi

Doyen de la Faculté des sciences juridiques, politiques et sociales de Tunis,

Université de Carthage

Lire aussi

Neila Chaâbane: Slim Laghmani, un esprit pertinent, perspicace, fin juriste et d’une vaste culture (Album photo)

Dossier spécial: Les coulisses de l'élection de Slim Laghmani juge au Tribunal international du droit de la mer

Slim Laghmani à Leaders : En tant que juge issu du Sud, j'espère contribuer à la sagesse juridique du Tribunal

Comment la diplomatie tunisienne a été mobilisée pour soutenir l'élection du juge Slim Laghmani: Un exercice de haute voltige





