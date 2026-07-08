Salsabil Klibi: Merci Si Slim Laghmani d’avoir été un modèle pour nous

Très cher Slim,

Neila Chaabane, Wahid Ferchichi, Salwa Hamrouni, Kaouther Debbeche, Maryam Agrebi, Moez Charfeddine, Wassim Belhadi, Selim Daghari et moi-même voudrions te dire aujourd’hui à toi Slim le maître, au sens où l’était le Stagirite, toute la fierté et le privilège que nous tirons d’être de tes disciples, de compter parmi tes amis.

Merci Slim d’avoir été pour nous un modèle, même si ton rapport avec la doyenne Neila Chaabane est d’une autre nature, un modèle de rigueur aussi bien scientifique que morale.

En t’observant officier nous avons toutes et tous rêvé, de pouvoir un jour approcher ce don si précieux que tu as, dans ton rapport avec les étudiants ainsi qu’avec les jeunes chercheurs, celui de réussir ce subtil et si difficile équilibre entre la sévérité, l’intransigeance scientifique d’une part et l’empathie, la proximité, la disponibilité de l’autre, rêvé d’avoir un brin de cette intelligence qui est la tienne, qui n’a d’égale que ton humilité.

Aristote ne disait-il pas que l’excellence n’est jamais un accident, qu’elle est toujours le résultat d’une intention élevée.

Slim ce n’est pas le seul savoir que tu as essaimé tu as aussi et surtout réussi à nous transmettre l’amour de ce savoir et la vénération de ce métier qui te va si bien, celui de مُعلّم.

Dans la tradition doctrinale du monde juridique il y a nous le savons, «Les grands arrêts du tribunal administratif», «Les grands arrêts de la cour suprême des USA», il y a aussi «les grands textes de ceci les grands textes de cela et bien d’autres grands encore».

Si un jour on devait mettre en place les grands cours de droit public, devront y figurer sans conteste ton cours de philosophie du droit et celui de droit international public.

Slim, malgré tes responsabilités multiples, tu as toujours été disponible, généreux, attentif aux aptitudes et aux difficultés de chacun et chacune, nous accompagnant dans notre labeur pour trouver un chemin, et te battant pour que chacun et chacune puisse trouver une place au soleil.

A Slim l’ami que tu as toujours été, à présent, nous voudrions te dire aujourd’hui toute notre affection, toi qui as partagé et fêté avec chacun et chacune, les joies des réussites comme les joies familiales, qui a été aux côtés de chacun et chacune dans ses peines, lorsque le malheur frappe, avec une bienveillance et une générosité des plus naturelles et des plus apaisantes.

Ta maison où on pouvait savourer la plus belle musique, où on pouvait rire à gorge déployée, mais où on pouvait avoir les discussions les plus enrichissantes nous a toujours été ouverte. Fin lettré et parfait bilingue on sortait toujours de chez toi et Monia avec dans la tête une liste de livres à lire!

Slim je ne sais pas si on peut vraiment quitter un jour le métier d’enseignant, tu y as vécu avec le bonheur d’un poisson dans l’eau, Neila Chaabane, Wahid Ferchichi, Salwa Hamrouni, Kaouther Debbeche, Maryam Agrebi, Moez Charfeddine, Wassim Belhadi, Selim Daghari et moi-même sommes heureux pour toi aujourd’hui, pour cette consécration, mais aussi et surtout parce que nous sommes convaincus que dans ton nouvel office en tant que juge au tribunal international du droit de la mer, tu seras aussi comme un poisson dans l’eau, libre et heureux.

Salsabil Klibi

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