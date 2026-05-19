Chambre de Commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise : Attirer de nouvelles entreprises et les accompagner pour réussir

La détermination est payante. La Chambre de Commerce Tuniso-Belgo-Luxembourgeoise (CCTBL) se donne de nouveaux ressorts et parvient à regrouper plus de 130 membres, et accompagner 50 nouvelles entreprises dans leur implantation en Tunisie. Son président, entouré de ses co-équipiers, était ravi de présenter ce premier bilan, lors d’une soirée de réseautage accueillie récemment à la résidence de Belgique à Tunis. L’ambassadeur de Belgique François Dumont, et de la Déléguée générale Wallonie-Bruxelles en charge de la supervision du bureau de l’Awex, Mme Rajae Essefiani, ont salué ces efforts, espérant voir les échanges économiques s’accroître.

Rappelant que cette manifestation s’insère dans la célébration du 70ème anniversaire des relations diplomatiques entre la Tunisie et la Belgique, l’ambassadeur Dumont a indiqué que la Belgique est le 4ème investisseur étranger en Tunisie, avec 200 investissements, générant près de 19.000 emplois. Il a souligné que la Tunisie dispose d’atouts majeurs et que la Belgique entend ''demeurer son partenaire privilégié, fiable et fidèle''.

Deux projets ont été présentés à cette occasion, au titre de témoignages de dynamisme et de réussite. Tour-à-tour, Omrane Khila, directeur général de Carmeuse Tunisie et Abdelaziz Boubaker, directeur général de SBM, ont retracé le parcours de leurs entreprises. Carmeuse Tunisie est filiale du leader mondial de la chaux. Elle a réussi sa prise de participation en Tunisie et enregistre de bons résultats. Quant à la SBM, spécialisée dans de la confection de textile de maison sur mesure (rideaux, décoration de fenêtres, etc;), implantée à la Chebba et à Sidi Alouane (Mahdia) elle ne cesse de se développer depuis 30 ans, employant plus de 1.000 salariés.

De véritables cas d’école.

