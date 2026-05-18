Le projet de Ben Ghayadha présenté officiellement au Salon International de la Construction et du Bâtiment - CARTHAGE 2026

Le Grand Projet de Développement de Ben Ghayadha à Mahdia sera présenté officiellement le mercredi 20 mai 2026 à 10h30 au Parc des Expositions du Kram, dans le cadre du Salon International de la Construction et du Bâtiment - CARTHAGE 2026, sur le stand dédié à la région de Mahdia. Cette présentation s’inscrit dans une démarche de valorisation et de promotion de l’un des projets urbains, touristiques et économiques les plus structurants du littoral tunisien.

Porté dans le cadre d’un dispositif d’assistance technique au Gouvernement tunisien pour la sélection d’un partenaire stratégique, le projet mobilise plusieurs institutions nationales majeures, notamment l’Instance Générale du Partenariat Public-Privé (IGPPP), la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC), le Gouvernorat de Mahdia ainsi que SEBAG. Cette rencontre organisée au Salon CARTHAGE constitue une étape importante dans la structuration du projet et dans le renforcement de sa visibilité auprès des investisseurs nationaux et internationaux.

À travers cette présentation officielle, les parties prenantes ambitionnent de mettre en lumière les grandes orientations d’un projet appelé à transformer durablement le territoire de Mahdia à travers une approche intégrée conciliant développement urbain, attractivité touristique, valorisation environnementale et dynamisation économique.

Une vision intégrée pour transformer durablement le territoire de Mahdia

Le projet de Ben Ghayadha repose sur une vision de développement durable visant à faire émerger une nouvelle centralité urbaine et économique au sud de Mahdia. Il prévoit la création d’infrastructures modernes, le développement d’espaces résidentiels et touristiques haut de gamme, ainsi que l’aménagement d’une marina et d’activités nautiques destinées à renforcer l’attractivité du littoral.

Le projet accorde également une place importante à la valorisation du patrimoine historique et environnemental de la région, notamment à travers la protection de la lagune et du littoral ainsi que la mise en valeur du site historique de Borj Erras. Des espaces culturels, des zones de loisirs et des solutions de mobilité durable et multimodale sont également intégrés au master plan afin d’assurer une intégration harmonieuse du projet dans son environnement naturel et urbain.

Cette approche globale vise à positionner Ben Ghayadha comme un nouveau pôle d’investissement et de développement capable de renforcer la compétitivité de Mahdia et de contribuer à l’attractivité économique et touristique de la Tunisie.

Une rencontre ouverte aux investisseurs et aux acteurs du développement

La présentation organisée dans le cadre du Salon International de la Construction et du Bâtiment - CARTHAGE 2026 permettra également d’exposer les grandes orientations du master plan, les enjeux stratégiques du projet ainsi que les perspectives de développement économique, social et environnemental pour la région.

En parallèle, des rencontres professionnelles, des animations commerciales et des conférences de sensibilisation seront organisées afin de favoriser les échanges entre les investisseurs, les partenaires institutionnels, les opérateurs économiques et le grand public.

Cette présentation au Salon International de la Construction et du Bâtiment - CARTHAGE réunira décideurs publics, investisseurs, opérateurs économiques, experts de l’aménagement et acteurs du développement territorial autour d’une vision ambitieuse destinée à redéfinir durablement le positionnement urbain, touristique et économique de Mahdia. À travers ce projet structurant, Ben Ghayadha s’affirme comme l’une des initiatives de développement les plus importantes du littoral tunisien, appelée à jouer un rôle majeur dans l’attractivité régionale et dans la dynamique d’investissement de la Tunisie au cours des prochaines années.





