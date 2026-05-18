La Tunisie remporte la Rugby Africa Women’s Cup 2026 et accède à la Division Performance (Album photos)

L’équipe nationale tunisienne féminine du Rugby à XV l’a emporté sur son homologue marocaine raflant ainsi la Coupe d’Afrique, lors d’une compétition très disputée qui s’est déroulée samedi après-midi au stade Chedly Zouiten. Cette victoire dans le cadre de la Rugby Africa Women’s Cup 2026 Division One, fait accéder la Tunisie à l’élite du rugby féminin à XV sur le continent, la Rugby Africa Women’s Cup Performance Division, pour la saison 2027.

Ambiance exceptionnelle sur les gradins, et jeu intensif sur le terrain. La Coupe d’Afrique a suscité un réel engouement. Parents des joueuses et supporters ainsi que dirigeants sportifs tunisiens, africains et internationaux étaient ravis de vivre des moments forts de compétition. Le président de Rugby Africa, Herbert Mensah s’en est vivement félicité, remerciant le président de la Fédération tunisienne de Rugby, Aref Belkhiria, et toute son équipe pour la belle réussite de ce magnifique tournoi international.

«Le rugby féminin marque cette année à Tunis une nouvelle étape de développement remarquable sur le continent africain, a-t-il souligné. Nous le devons beaucoup au travail de fond accompli par Aref Belkhiria et la Fédération, sur les traces du pionnier du rugby africain et du rugby féminin, Béchir Salem Belkhiria.»

Une mention spéciale est largement méritée à cette occasion par Maha Zaoui, Directrice Générale de Rugby Afrique pour sa contribution au développement et à la gouvernance du rugby féminin sur le continent africain.

Remettant la coupe d’Afrique à l’équipe tunisienne, les président Herbert Mensah et Aref Belkhiria ont félicité les joueuses ainsi que les staffs techniques de la Tunisie, du Maroc et de la Côte d’Ivoire qui ont participé à cette phase finale, les encourageant à persévérer dans cette excellence.

Cette finale de la Coupe d’Afrique intervient dans le cadre de la célébration à Tunis du 40ème anniversaire de Rugby Africa, en présence de haut dirigeants africains et internationaux et de représentants de nombreux pays.



