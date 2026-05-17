Fruits de Tunisie: Saveurs et bienfaits le nouveau livre du Pr Ridha Bergaoui

C’est un voyage délicieux et ressourçant qui comble le palais par des goûts magnifiques, tonifie le corps et nourrit l’esprit. De la figue à l’abricot, en passant par l’amande, la fraise, la pastèque et la datte, pas moins d’une vingtaine de fruits sont célébrés dans ce beau livre du Pr Ridha Bergaoui intitulé Fruits de Tunisie, saveurs et bienfaits, paru aux éditions Leaders.

Chaque fruit est mis à l’honneur. Quelle est son origine historique, quels sont ses bienfaits sur la santé et quelles multiples utilisations peut-il avoir ? La figue a été de tout temps l’ami de l’homme et l’a accompagné dans son périple depuis plus de 10 000 ans. L’amande, emmenée par les Arabes dans le bassin méditerranéen, avant d’être introduite au 18e siècle aux Etats-Unis d’Amérique, est le fruit le plus populaire et le plus apprécié par tous. La pêche est riche en antioxydants. La pastèque, gorgée d’eau, est faible en calories, détoxifiante. «Une pomme par jour, et la santé pour toujours»…

On apprend beaucoup à la lecture de cet ouvrage abondamment illustré. Les textes sont bien documentés, les photos, fort expressives. L’ensemble donne une réelle envie de se régaler.

Il faut dire que la consommation moyenne estimée à 73 kg/personne/par an semble être correcte par rapport à l’apport recommandé par l’OMS. Elle cache cependant de grandes disparités en fonction des régions, du pouvoir d’achat, des habitudes alimentaires, de l’âge, du niveau d’instruction, comme le fait remarquer l’auteur.

«Les fruits frais, souligne Pr Bergaoui, sont disponibles pratiquement toute l’année. L’hiver est dominé par toute une panoplie d’agrumes divers, tous aussi délicieux et nutritifs. Au printemps, les premières nèfles et fraises font leur apparition. L’été connaît une explosion de fruits succulents, rafraîchissants et bon marché. Pommes, pêches/nectarines, poires, prunes, toutes aussi belles avec des couleurs agréables allant du vert, jaune, rouge au noir, égaient et colorent les étalages et annoncent des jours de fêtes et de vacances. Les pastèques et les melons sont les stars de l’été ; présents partout, ils sont consommés en masse. Succulents et délicieux, ils représentent un véritable moyen de combattre la chaleur, la soif et la fatigue. La figue de Barbarie ou hindi est véritablement le roi ou le Sultan des fruits. Délicieux et nutritif, c’est le fruit populaire par excellence, un vrai régal.»

«Les fruits représentent une véritable mine de bienfaits à la fois pour notre bien-être et pour notre santé, indique Pr Bergaoui. Ils nous apportent des nutriments indispensables pour le bon fonctionnement de notre organisme (vitamines, minéraux…). Riches en antioxydants, les fruits nous protègent de nombreuses maladies (hypertension, maladies cardiovasculaires, cancers…) et préservent nos cellules du vieillissement. L’apport en fibres nous aide à améliorer la santé du tube digestif et facilite le transit. Il procure une sensation de satiété et nous évite de grignoter entre les repas.»

«Grâce aux fruits, la vie est plus douce», conclut-il.

Fruits de Tunisie, saveurs et bienfaits

Du Pr Ridha Bergaoui

Editions Leaders, 2026, 94 pages, 80 DT

En librairies et sur www.leaders.books.com.tn