Visite à Tunis du directeur de l’Agence espagnole de coopération: renforcer et élargir un partenariat solide

L’Espagne réaffirme sa volonté de renforcer son accompagnement à la Tunisie dans ses priorités de développement et d’accroître la coopération entre les deux pays. C’est le message central que porte le directeur de l’Agence Espagnole de Coopération Internationale au Développement (AECID), M. Antón Leis García, lors de sa visite officielle en Tunisie les 20 et 21 mai 2026, accompagné par Mme Cecilia García- Gasalla, Directrice de la coopération avec l’Afrique, le Monde Arabe et l’Asie de l’AECID.

« Présente en Tunisie depuis plus de 30 ans, indique un communiqué, la Coopération espagnole accompagne le développement de politiques publiques clés pour le développement du pays. La réouverture récente du Bureau de la Coopération Espagnole (OCE) à Tunis, en juin 2024, témoigne d’une volonté d’accompagnement, tout en diversifiant son appui tant au niveau des secteurs d’intervention que des instruments de coopération mobilisés.

La Tunisie constitue également un pays clé pour l’action régionale de l’AECID dans le cadre du programme MASAR Al’ AN, qui accompagne plusieurs pays arabes de la région méditerranéenne autour de secteurs d’intérêt commun et de problématiques partagées, dans une logique d’échange d’expériences, d’apprentissage mutuel et de coopération régionale.

Cette visite s’inscrit dans cette dynamique de consolidation et d’élargissement des programmes de coopération, ainsi que dans la préparation du futur cadre stratégique de coopération entre les deux pays. Au cours de cette mission, M. Antón Leis tiendra plusieurs réunions institutionnelles avec des partenaires tunisiens et internationaux, notamment avec le Ministère de l’Économie et de la Planification, la Délégation de l’Union européenne et les agences des Nations Unies présentes en Tunisie. Ces rencontres permettront d’échanger sur les priorités de coopération, les défis du financement du développement et les perspectives de partenariat.

La visite comprendra également plusieurs déplacements de terrain afin de rencontrer des acteurs institutionnels, associatifs et économiques partenaires de la Coopération Espagnole dans des domaines tels que l’égalité de genre, l’inclusion des jeunes, la gouvernance locale, le développement durable et la transition verte.

Cette visite reflète l’engagement de l’Espagne en faveur d’un partenariat solide avec la Tunisie, fondé sur le dialogue, le soutien aux politiques publiques, la promotion des droits humains et le développement durable. »



