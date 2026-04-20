Neïla Chaabane - Le professeur Sadok Belaïd nous a appris à réfléchir et à questionner la règle de droit

J’ai eu l’honneur et le privilège d’avoir été l’étudiante du Professeur Belaïd en licence de droit public et en DEA de droit international public. J’ai été aussi sa dernière doctorante. Je n’ai pas connu ses premières années à l’université ayant rejoint la faculté de Droit après son décanat.

Autant le Professeur inspirait certes le respect mais aussi la crainte, autant le directeur de thèse était d’une grande sollicitude.

Le professeur nous poussait dans nos derniers retranchements en nous obligeant à consulter les revues de droit public les plus confidentielles et en nous incitant à consulter ce qui était rarement disponible, à l’époque, les auteurs anglo-saxons. Avec lui, toute une génération a découvert le droit de la mer et la convention de Montego Bay ainsi que les péripéties de son adoption. Nous pouvions l’attendre des heures mais par la suite, le cours pouvait se prolonger autant qu’il le décidait. Il nous a appris à réfléchir et à questionner la règle de droit, à la situer dans son contexte et à relativiser.

Il est difficile pour moi de parler du directeur de thèse tant cette relation a été privilégiée. Il a fait à mon égard preuve d’une grande sollicitude, m’obligeant à aborder certaines questions au-delà de la fiscalité. Il m’a aussi suivie quand je lui ai proposé de modifier le sujet de thèse initial qu’il m’avait proposé. Il m’a appris aussi à me séparer plus facilement d’une partie importante d’un texte pour le rendre plus percutant. Je me souviendrai toujours de nos discussions à propos de la virgule et de son importance dans un texte.

Ses conseils bienveillants m’ont aidée par la suite durant ma carrière et aussi pendant le décanat. L’estime dont il jouissait auprès de ses pairs et surtout de ceux de sa génération nous a précieusement aidés à apaiser des situations parfois délicates.

Avec le Professeur Sadok Belaïd, une grande page de l’université tunisienne, dont il a été un des piliers, se tourne.

Rabbi Yarhmou, et toutes mes pensées accompagnent Alia et ses filles.

Neila Chaabane

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