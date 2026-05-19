Lancement officiel d’un reportage sur la filière oléicole : un événement ouvert au public à l’INAT

Par Asma Maazoun Mami - L’INAT et le Club Radio INAT organisent, en partenariat avec la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES), un événement dédié au lancement officiel d’un reportage audiovisuel (court-métrage) sur la filière oléicole, qui se tiendra à l’Institut National Agronomique de Tunisie (INAT), le 20 mai 2026 de 13h30 à 16h00. Cet événement est ouvert au public et réunira des experts, des étudiants, des professionnels du secteur oléicole, des producteurs, ainsi que toute personne intéressée par la valorisation de l’huile d’olive tunisienne.

Cette rencontre vise à mettre en lumière les enjeux liés à la filière oléicole tunisienne, à valoriser les bonnes pratiques agricoles et de transformation, ainsi qu’à sensibiliser les différents acteurs aux opportunités offertes par le secteur de l’huile d’olive vierge et extra vierge.

Le programme débutera par l’accueil des participants, suivi d’une ouverture officielle marquée par les allocutions du Directeur général de l’INAT, du représentant de la Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) et du Président du Club Radio INAT, qui présentera le contexte de l’initiative ainsi que les objectifs attendus de cet événement.

Le moment central de la rencontre sera consacré à la projection du reportage sur la filière oléicole, réalisé dans l’objectif de promouvoir le savoir-faire tunisien et de mettre en valeur les différentes étapes de production et de valorisation de l’huile d’olive vierge.

À l’issue de la projection, des interventions thématiques réuniront plusieurs experts et spécialistes du secteur autour de thématiques stratégiques liées à l’oléiculture. Les échanges porteront notamment sur:

• Les bonnes pratiques agricoles en oléiculture, incluant la gestion du verger, l’irrigation, la fertilisation et les méthodes de récolte;

• Les bio-agresseurs de l’olivier et les moyens de prévention et de lutte;

• La qualité de l’huile d’olive vierge, les procédés d’extraction, les critères de pureté et les bonnes pratiques de transformation;

• La certification biologique comme levier de valorisation;

• Les opportunités d’exportation et l’accès aux marchés internationaux pour l’huile d’olive tunisienne.

L’événement se clôturera par une séance de dégustation d’huile d’olive vierge, permettant aux participants de découvrir les bases de l’analyse sensorielle et d’identifier les principaux attributs de l’huile d’olive, notamment le fruité, l’amertume et le piquant.

À travers cette initiative, l’INAT, le Club Radio INAT et leurs partenaires souhaitent contribuer à la promotion d’une filière oléicole durable, innovante et compétitive, tout en favorisant le dialogue entre experts, étudiants, producteurs et acteurs institutionnels.

Asma Maazoun Mami

Dr.-Ing.

Institut National Agronomique de Tunisie (INAT)



