Driss Guiga, ancien ministre de Bourguiba, est décédé

C’est l’une des plus illustres figures politiques de la Tunisie sous Bourguiba qui nous quitte. Driss Guiga, ancien ministre de la Santé, de l’Education nationale et de l’Intérieur est décédé dimanche, chez-lui à Hammamet, à l’âge de plus de 101 ans. Ayant quitté le gouvernement depuis 1984, il s’est retiré du débat public, hormis quelques témoignages sollicités et un livre biographique intitulé « Sur le chemin de Bourguiba », où il se gardera de ne livrer que l’essentiel.

Militant destourien, grand commis de l’Etat, ambassadeur et ministre, Driss Guiga avait une personnalité marquante. Il s’était opposé à Mohamed Mzali lors des émeutes du pain en 1984, lorsqu’il était ministre de l’Intérieur et en payera longtemps les frais. Contraint à l’exil, il ne rentrera en Tunisie que plusieurs années plus tard.

Né le 21 octobre 1924 à Testour, il gardait jusqu’à tout récemment une santé certes de son âge, mais de bonne allure. Lors de son centenaire, et à la faveur de la publication de ses mémoires, il avait reçu Leaders dans sa maison à Hammamet pour un entretien riche en enseignements. Il avait choisi Bourguiba, nous confiait-il, parce qu’il n’avait pas trouvé meilleur que lui. Gardant confiance en la capacité du peuple tunisien à forger son destin, il était d’un grand optimisme pour l’avenir de la Tunisie.

Allah Yerhamou

• Né le 21 octobre 1924 à Testour

• 1945-1947 : études de droit et d’histoire à Alger

• 1947-1949 : poursuite des études à Paris

• 1950-1951 : chef de cabinet du ministre de la Santé

• 1952 : emprisonné à Zaarour puis à la prison militaire de Téboursouk

• 1953 : reprise de service au ministère de la Santé, en tant qu’administrateur, puis chef de cabinet des ministres successifs, Drs Taher Zaouche et Sadok Mokaddem

• 1956 : secrétaire général de l’Assemblée nationale constituante

• 1956 : appelé par Taieb Mhiri, ministre de l’Intérieur, pour diriger l’Administration régionale

• 1956 : directeur de la Sûreté nationale

• 1963 – 1969 : haut-commissaire au tourisme

• 1969 : secrétaire d’Etat aux Affaires sociales

• 1969-1973 : ministre de la Santé

• 1973 -1976 : ministre de l’Education nationale

• 1976-1980 : ambassadeur de Tunisie en Allemagne fédérale

• 1980 -1984 : ministre de l’Intérieur.

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