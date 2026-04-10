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News - 10.04.2026

Le Pr Slim Laghmani poursuit ses entretiens à New York, en soutien de sa candidature au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer

Le Pr Slim Laghmani poursuit ses entretiens à New York, en soutien de sa candidature au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer

Semaine intensive de rencontres et d’entretiens à New York pour le Pr Slim Laghmani, candidat de la Tunisie au poste de juge au Tribunal international du droit de la mer. C’est ainsi qu’en présence du Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations Unies, Nabil Ammar, il s’est entretenu avec les représentants permanents de l'Arménie, de Cuba, de l'Argentine et des Philippines. Par ailleurs, l’ambassadeur Nabil Ammar a offert une réception en l’honneur du professeur Slim Laghmani en présence des représentants d’une trentaine de pays.

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