Le Pr Slim Laghmani, candidat de la Tunisie au poste de juge au tribunal international du droit de la mer

Le professeur de droit international Slim Laghmani a été présenté par la Tunisie comme son candidat officiel au poste de juge au tribunal international du droit de la mer (mandat 2026-2035). Les élections qui s’annoncent serrées auront lieu en juin prochain à New York pour choisir sept membres parmi onze candidats désignés par les Etats parties. Le Pr Laghmani, jouissant d’une expertise de renommée internationale, aligne un profil très approprié pour siéger au sein de cette instance. Après la clôture de la date de dépôt des candidatures fin mars dernier, le Pr Slim Laghmani s’est rendu à New York pour une série de visites et d’entretiens. C’est ainsi qu’accompagné de l’Ambassadeur Représentant Permanent de Tunisie à New York, Nabil Ammar, il s’est rendu à ce jour aux Missions Permanentes de la Malaisie et du Chili.

Le Tribunal international du droit de la mer (TIDM), dont le siège est établi à de Hambourg, en République fédérale d'Allemagne, est un organe judiciaire indépendant qui a été créé par la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (1982). Il est compétent pour tous les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la Convention, et toutes les fois que cela est expressément prévu dans tout autre accord lui conférant compétence. Les différends relevant de la Convention peuvent avoir trait à la délimitation de zones maritimes, à la navigation, à la conservation et la gestion des ressources biologiques marines, à la protection et la préservation du milieu marin et à la recherche scientifique marine. Le Tribunal «est un corps de 21 membres indépendants, élus parmi les personnes jouissant de la plus haute réputation d’impartialité et d’intégrité et possédant une compétence notoire dans le domaine du droit de la mer.» Le 2 octobre 2023, le Tribunal a élu M. le juge Tomas Heidar (Islande) Président du Tribunal, Mme la juge Neeru Chadha (Inde) Vice-Présidente du Tribunal pour la période 2023-2026.

Ci-après la liste des candidats en lice :

• ADUSU, Sylvia Ama - Ghana

• BANDEIRA GALINDO, George Rodrigo- Brésil, Sierra Leone

• CABELLO SARUBBI, Oscar - Paraguay

• KITTICHAISAREE, Kriangsak - Thaïlande

• KOLODKIN, Roman - Fédération de Russie

• LAGHMANI, Slim - Tunisie

• LIJNZAAD, Liesbeth - Pays-Bas

• NGUYEN, Lan-Anh Thi - Viet Nam

• PATEL, Bimal N. - Inde

• PRATOMO, Eddy - Indonésie

• SAVADOGO, Louis - Burkina Faso, Sierra Leone, Vanuatu.

