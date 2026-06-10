Votre guide complet pour le Mondial Foot 2026, à télécharger

Le monde entier est accroché aux quarante-huit sélections nationales qui livrent dès le jeudi 11 juin la phase finale de la Coupe du monde du football Fifa 2026. Organisée par trois pays, les Etats-Unis d’Amérique, le Canada et le Mexique, cette édition compte le plus grand nombre de pays participants dont 8 équipes arabes. La Tunisie doit affronter la Suède (dimanche 14 juin à 5 h, heure de Tunis), le Japon (samedi 20 juin, à 7h, heure de Tunis) , et les Pays-Bas -jeudi 25 juin, à 00h, heure de Tunis). Les deux premiers matches se dérouleront au Mexique alors que le troisième se jouera à Kansas City aux Etats-Unis.

Les qualifications se disputeront à l’arrachée et le vainqueur l’emportera le 19 juillet 2026, au terme de joutes fort partagées.

Comment l’Equipe nationale participe à la Coupe du Monde 2026 ? Qui sont ses joueurs ? Que faut-il savoir sur ses adversaires ? Et quelles sont les grandes vedettes mondiales à suivre de près durant cette Coupe ?

Un dossier complet qui vous servira de guide, à télécharger.

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