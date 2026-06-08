L’Arab Tunisian Bank (ATB) réaffirme son engagement envers les médecins pédiatres lors d’une soirée d’exception au Golden Tulip Gammarth

Fidèle à sa stratégie de proximité et d’excellence, l’Arab Tunisian Bank (ATB) a organisé, le 23 mai dernier, une rencontre exclusive dédiée aux pédiatres au Golden Tulip Gammarth.

Cet événement a été l’occasion de renforcer les liens entre l’institution financière et les professionnels de santé autour d'une offre de services à haute valeur ajoutée.

Une expertise dédiée aux professions libérales

Dans un cadre convivial et raffiné, l'ATB a mis en lumière son ambition d'accompagner les médecins pédiatres à travers des solutions sur mesure.

Le point d’ancrage de cette présentation fut l’univers du Pack World Elite, une offre premium conçue pour répondre aux exigences de mobilité, de confort et de prestige des profils à haute responsabilité. Cette rencontre a également bénéficié de la synergie du groupe à travers la présence de l'AFC, l’ATL et l'ATL LLD, ainsi que la participation de Universal Motors - Volvo, soulignant une volonté commune d'offrir une expérience client holistique et innovante.

Qualité des échanges et Networking

La soirée a été ponctuée par des interventions de haut niveau et une séance de questions-réponses dynamique, permettant d'aborder les défis spécifiques des professions médicales en matière de gestion de patrimoine et de solutions de financement.

Un moment de partage et d’élégance

La rencontre s'est clôturée par un cocktail dînatoire, offrant aux invités un espace de networking privilégié.

Ce moment d'échange a permis de confirmer la position de l'ATB comme un partenaire de confiance, capable de comprendre et d'anticiper les besoins d'une clientèle d'exception.

Par cet événement, l’ATB réitère ses valeurs fondamentales: l’excellence du service et l’innovation constante au profit de ses clients.

À propos de l’ATB

Depuis 1982, l’Arab Tunisian Bank accompagne particuliers et entreprises à travers une offre complète et innovante de solutions bancaires. Acteur engagé dans le développement économique et l’inclusion financière, l’ATB place la satisfaction de ses clients au centre de ses priorités.

Pour plus d’informations : www.atb.com.tn





