Faire plus avec moins : concevoir un avenir plus sobre en ressources

L’adoption de modes de consommation responsables est devenue un réflexe pour un grand nombre de citoyens. De plus en plus sensibilisés aux enjeux environnementaux, les consommateurs intègrent progressivement des gestes vertueux dans leur quotidien, qu’il s’agisse de remplacer les sacs plastiques par des alternatives réutilisables ou de privilégier le recyclage à la maison comme sur le lieu de travail. Si ces actions individuelles sont essentielles, elles ne constituent toutefois qu’une partie de la réponse.

En effet, malgré leur engagement, les consommateurs sous-estiment souvent l’impact environnemental indirect des technologies qu’ils utilisent quotidiennement, notamment en matière de consommation énergétique et de ressources matérielles. Le choix d’équipements conçus dès l’origine pour optimiser leur efficacité peut pourtant contribuer de manière significative à la réduction de cette empreinte. Bien qu’aucune technologie ne puisse, à elle seule, résoudre les défis liés à la durabilité, la diminution de l’impact environnemental des équipements tout au long de leur cycle de vie constitue une avancée importante.

L’innovation au service de l’efficacité

Pour répondre à ces enjeux, l’industrie technologique doit repenser ses approches de conception. Depuis plusieurs décennies, le développement des produits Epson s’inspire du principe japonais du « Sho-Sho-Sei », une philosophie fondée sur la recherche permanente de technologies plus compactes, plus efficaces et plus précises.

Cette vision a notamment guidé la conception des imprimantes EcoTank, qui réinventent le mode d’alimentation en encre grâce à des réservoirs rechargeables à haute capacité. Cette approche permet de réduire considérablement les déchets liés à l’utilisation de cartouches jetables. Un seul jeu de bouteilles d’encre rechargeables peut ainsi remplacer jusqu’à 79 cartouches traditionnelles¹ limitant de manière significative la consommation de matériaux.

Epson a également développé une approche innovante de l’impression visant à réduire la consommation énergétique. Disponible aussi bien pour les particuliers que pour les entreprises, la technologie Zéro-chaleur repose sur un procédé d’impression sans chaleur. Contrairement aux imprimantes laser, qui nécessitent le chauffage d’un rouleau pour fixer le toner sur le papier, cette technologie projette l’encre directement sur le support grâce à un système de haute précision et de pression contrôlée.

Cette différence technologique permet de réduire jusqu’à 96 % la consommation d’énergie par rapport aux imprimantes laser les plus vendues de catégorie équivalente².

«L’expertise d’Epson dans le développement de systèmes mécaniques de précision contribue également à une utilisation plus responsable du papier et à l’amélioration des processus de recyclage. À titre d’exemple, la technologie Dry Fibre permet de décomposer le papier usagé en fibres sans recourir à un processus de dissolution dans l’eau. Cette innovation est au cœur de PaperLab, le premier système bureautique de recyclage du papier capable de transformer les déchets papier en nouvelles feuilles tout en nécessitant une quantité minimale d’eau pour son fonctionnement. Cette recherche constante d’efficacité dépasse le cadre des seuls produits et s’inscrit dans une vision plus globale de la conception et de la fabrication des technologies.» a déclaré Imen Gorrab, Chef du service commerciale Grand Publique pour la région Tunisie, Algérie, Libye & Océan Indien chez Epson.

Un engagement global en faveur de la décarbonation

Une démarche responsable ne peut se limiter aux seules performances des produits. Chez Epson, ces innovations s’intègrent dans une stratégie mondiale de décarbonation reposant sur des objectifs mesurables et des engagements à long terme.

Dans le cadre de sa vision « Engineered Future 2035 », l’entreprise s’est fixée pour ambition de devenir une organisation à empreinte carbone négative et indépendante des ressources non renouvelables d’ici 2050. Des avancées concrètes ont déjà été réalisées, notamment avec le passage à une alimentation électrique 100 % renouvelable sur l’ensemble des sites Epson au Japon dès 2021, une première dans le secteur industriel japonais.

Toutefois, l’impact environnemental ne se limite ni aux sites de production ni à la consommation énergétique. Une stratégie de décarbonation efficace doit également prendre en compte l’ensemble de la chaîne de valeur, notamment les activités logistiques.

Dans cette perspective, Epson déploie des actions concrètes et fondées sur des données mesurables. L’adoption de conteneurs à grand volume a permis d’augmenter la capacité de chargement de 14,3 %³, réduisant ainsi le nombre total d’expéditions nécessaires.

Au cours de l’exercice fiscal 2024, Epson a également collaboré avec Maersk pour intégrer des carburants alternatifs, tels que le biodiesel et le méthanol vert, sur plusieurs routes maritimes stratégiques. Cette initiative devrait permettre de réduire d’environ 230 tonnes les émissions de gaz à effet de serre dès sa première année de mise en œuvre.

Par ailleurs, l’ouverture d’une nouvelle liaison maritime reliant la côte Est de l’Asie à l’Amérique du Nord a permis de raccourcir les trajets terrestres, générant une réduction supplémentaire estimée à 320 tonnes d’émissions⁴.

Faire un choix éclairé

Qu’il s’agisse d’un usage domestique ou professionnel, le choix de technologies plus efficientes peut contribuer de manière significative à la réduction de la consommation d’énergie, de l’utilisation des ressources et des coûts d’exploitation à long terme.

Lorsque ce choix repose sur des performances démontrées, des gains mesurables et une démarche structurée de réduction de l’impact environnemental, sa valeur s’en trouve renforcée. Pour les particuliers comme pour les organisations, s’intéresser davantage à la manière dont les technologies sont conçues, utilisées et entretenues constitue une étape essentielle vers des décisions plus éclairées et plus responsables.

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¹ Selon les calculs d’Epson, fondés sur le coût moyen par page et sur le nombre moyen de cartouches nécessaires pour imprimer un volume équivalent à celui permis par les bouteilles d’encre Epson EcoTank série « 112 ». La comparaison repose sur le rendement moyen (impressions A4 selon la norme ISO/IEC 24712) des bouteilles d’encre EcoTank série « 112 » et des consommables d’origine utilisés avec les dix imprimantes laser couleur A4 et A3 grand public les plus vendues (21 à 30 pages par minute) au Moyen-Orient et en Afrique. Les données sont issues des rapports IDC Hardcopy Peripherals Consumables Tracker 2023 et IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker 2023, publiés au premier trimestre 2024. Le coût par page est calculé en divisant le prix moyen de vente des bouteilles d’encre ou des cartouches par leur rendement respectif.



² Comparaison réalisée avec les imprimantes laser les plus vendues offrant des fonctionnalités équivalentes au Moyen-Orient et en Afrique (IDC Quarterly Hardcopy Peripherals Tracker, expéditions du premier au quatrième trimestre 2023, publication au premier trimestre 2024). L’analyse repose sur la consommation électrique moyenne en impression et en copie, telle qu’indiquée dans les spécifications officielles des fabricants. Les modèles Epson concernés comprennent notamment les séries M1100, M2100, M3100, M15100, L11160, L14150, L15100, L6400, L6500, L1200, L3200, L3500, L4200, L5200, L5590 et L6200.



³ Les conteneurs à grand volume utilisés présentent une hauteur intérieure de 2,69 mètres, soit 30 centimètres de plus que les conteneurs standards dont la hauteur intérieure est de 2,39 mètres. Source : Value Chain Case (Climate Change) – Sustainability, Epson.



⁴ La réduction des émissions est calculée en multipliant l’écart d’émissions par conteneur entre l’ancienne et la nouvelle route logistique par le nombre de conteneurs expédiés au cours de l’exercice fiscal 2024 via cette nouvelle liaison. Les émissions de gaz à effet de serre par conteneur ont été estimées à l’aide de l’outil Emissions Calculator 2024. Source : Value Chain Case (Climate Change) – Sustainability, Epson.

