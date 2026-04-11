La caille domestique: Un grand potentiel nutritionnel et économique peu exploité

Par Ridha Bergaoui - Avec la hausse continue des prix de la viande rouge, de plus en plus hors de portée pour une large partie des ménages, le Tunisien se tourne massivement vers la viande blanche, nettement plus abordable et plus disponible. Aujourd’hui, la consommation moyenne annuelle par habitant est estimée à environ 8 kg de viande rouge, contre plus de 18 kg de viande blanche, dont près de 12 kg de poulet et 6 kg de dindon.

En marge de ces deux espèces dominantes, une autre volaille commence timidement à se faire une place sur le marché tunisien, notamment dans les rayons des grandes surfaces et chez certains détaillants spécialisés: c’est la caille.

Longtemps perçue comme un produit marginal ou réservé à la restauration gastronomique, la viande de caille, et dans une moindre mesure les œufs de caille, suscite aujourd’hui chez beaucoup de consommateurs un intérêt croissant, à la fois pour ses qualités nutritionnelles, son image de produit raffiné et son potentiel comme alternative crédible et accessible aux viandes traditionnelles.

Histoire de la caille

La caille (appelée semmen السمان en arabe) appartient au genre Coturnix, de la famille des Phasianidés, au même titre que la perdrix et le faisan. L’espèce la plus répandue à l’état sauvage est la caille des blés (Coturnix coturnix), originaire d’Europe, Afrique du Nord et Asie Occidentale. C’est un oiseau migrateur, capable de parcourir de longues distances entre les zones de reproduction européennes et les régions d’hivernage d’Afrique.

La caille est consommée par l’Homme depuis la Préhistoire et connue comme gibier de chasse facile à capturer lors de ses migrations. Appréciée par les Égyptiens, les Grecs et les Romains, elle est longtemps restée un gibier populaire. La caille occupe une place importante dans la culture et la gastronomie arabes étant mentionnée dans le Coran comme une nourriture divine (sourate «al Baqarah, 57») sous le nom de «salwaٱلسَّلْوَى»

وَظَلَّلْنَـــا عَلَيْكُـــمُ ٱلْغَـــــمَامَ»

«وَأَنـــــزَلْنَا عَلَيْكُـــــمُ ٱلْمَــــنَّ وَٱلسَّلْوَى

Une nourriture miraculeuse. C’est un mets raffiné apprécié pour sa chair délicate. En Chine et au Japon, sa viande et ses œufs utilisés couramment en cuisine ont aussi acquis une dimension médicinale.

La caille est longtemps restée difficile à maintenir en captivité en raison de son comportement nerveux et son instinct migratoire marqué, sa domestication est relativement récente par rapport à celle des autres volailles et débute au Japon à la fin du XIXe siècle avec la sélection de la caille japonaise (Coturnix japonica), principalement orientée vers la production d’œufs. Après la Seconde Guerre mondiale, cette caille domestique a été progressivement diffusée et exportée dans de nombreuses régions du monde, devenant la base de l’élevage moderne de la caille.

Production de la caille japonaise dans le monde

La caille japonaise est de nos jours la plus utilisée en élevage pour son excellente adaptation aux systèmes modernes d’élevage intensifs, grâce à sa croissance rapide, sa précocité sexuelle et son rendement élevé. Elle s’impose comme une volaille spécialisée, à la fois animal d’élevage performant et aliment gastronomique à forte valeur ajoutée.

La production mondiale de viande de caille est d’environ 350 000 tonnes par an. C’est une petite filière comparée aux grandes viandes, surtout le poulet (plus de 100 millions de tonnes par an), mais elle connaît une croissance régulière portée par une demande mondiale croissante. La production mondiale des œufs de caille est estimée à environ 1,2 à 1,5 million de tonnes par an, ce qui en fait une filière beaucoup plus importante que la viande de caille, mais toujours marginale comparée aux œufs de poule (plus de 85 millions de tonnes en 2023).

Aujourd’hui, la Chine est le premier producteur mondial d’œufs de caille, tandis que le Japon, berceau de la domestication de la caille, demeure un important pays consommateur, avec une forte intégration des œufs et de la viande de caille dans la cuisine quotidienne. En Europe, notamment en France et en Espagne, la caille joue un rôle notable dans l’élevage, la transformation et les marchés à vocation bio et gastronomique, en particulier dans la restauration et les circuits de niche. Ailleurs, les produits de la caille connaissent une croissance notable tant de la production que de la consommation.

En Tunisie, l’élevage de la caille est encore un secteur émergent, très modeste par rapport aux autres branches de l’aviculture (poulet, pondeuse et dindon), mais connaît un développement croissant. Selon les données de l’Office de l’élevage et des pâturages, en 2020, la Tunisie comptait 140 éleveurs de caille et la production est estimée à 420 tonnes de viande.

Composition et bienfaits santé de la viande et des œufs de caille

La viande de caille se distingue par une composition nutritionnelle dense et équilibrée. Elle est riche en protéines de haute valeur biologique (environ 22 à 24 %), comparables, voire légèrement supérieures, à celles du poulet et de la dinde, tout en étant plus pauvre en lipides que la viande rouge. Elle fournit des quantités appréciables de fer biodisponible (ce qui est relativement rare pour une viande blanche), du zinc, du phosphore et des vitamines du groupe B (B2, B3, B6 et B12), indispensables au métabolisme énergétique et au bon fonctionnement du système nerveux. Sa teneur modérée en cholestérol et la finesse de ses fibres musculaires en font une viande savoureuse et facilement digestible.

La viande de caille est traditionnellement considérée comme une viande fortifiante, recommandée aux enfants, aux personnes âgées, aux convalescents et aux personnes sujettes à la fatigue ou à de légères carences. Dans de nombreuses médecines traditionnelles, elle est perçue comme un aliment à la fois nourrissant et protecteur. En Chine, elle est réputée tonifiante et réchauffante, facile à digérer et bénéfique pour renforcer l’énergie et l’organisme. Dans de nombreux pays d’Afrique et d’Asie, elle est associée à la vitalité, à la récupération après une maladie ou un accouchement et à la prévention de l’anémie.

L’œuf de caille présente une structure particulière (11 à 13% de coquille, 45-48% de blanc et 39-42% de jaune), soit proportionnellement plus de jaune et moins de blanc que l’œuf de poule. Sa coquille tachetée, belle et élégante, plus épaisse et résistante, explique à la fois sa meilleure tenue à la manipulation et son intérêt gastronomique. Sa composition nutritive est globalement proche de celle de l’œuf de poule, mais plus concentrée en nutriments, notamment en vitamines B et minéraux, surtout le fer. L’œuf est cependant plus riche en cholestérol. Il contient environ 13% de protéines bien équilibrées en acides aminés essentiels avec une excellente digestibilité.

Les œufs de caille sont utilisés, dans de nombreuses cultures, pour soulager des troubles respiratoires tels que l’asthme et les bronchites, probablement en lien avec des propriétés anti-inflammatoires et leur richesse en composés antioxydants. Ils sont fréquemment recommandés aux enfants, personnes âgées et convalescents en raison de leur forte densité nutritionnelle et de leur facilité de digestion.

Concernant le cholestérol, les connaissances actuelles montrent que chez les personnes en bonne santé, le cholestérol alimentaire n’entraîne pas systématiquement une augmentation du cholestérol sanguin, à condition d’une consommation équilibrée et modérée.

Utilisation en cuisine de la viande et de l’œuf de caille

La viande de caille est appréciée en cuisine pour sa finesse, sa tendreté et sa faible teneur en gras, ce qui en fait une viande noble et raffinée. D’un poids moyen de 120 à 180 grammes, la caille prête à cuire offre une chair délicate, légèrement typée gibier, qui se prête à de multiples préparations rôtie, poêlée, grillée, frite ou en sauce. Elle s’accorde aussi bien avec des aromates simples comme le thym et l’ail qu’avec des saveurs plus douces ou sucrées-salées (miel, soja, agrumes), et peut être farcie ou préparée en brochettes.

L’œuf de caille se distingue par un fort potentiel gastronomique, son petit format (9 à 12 g) est au fait un avantage. Son goût, plus intense et plus rond que celui de l’œuf de poule, est porté par un jaune proportionnellement plus volumineux, a la texture crémeuse et fondante, équilibrée par un blanc fin et discret. Les temps de cuisson très courts (2 à 3 minutes seulement) et la coquille marbrée, esthétique et résistante, font de l’œuf de caille à la fois un ingrédient culinaire et un élément décoratif très apprécié en cuisine créative. Grâce à sa polyvalence, l’œuf de caille est utilisé sous de nombreuses formes comme œuf dur, mollet, frit, mariné, pané ou intégré aux salades, apéritifs et plats de riz. Il est largement commercialisé en Asie sous forme d’œufs cuits et pelés ou prêts à l’emploi, facilitant son usage par la restauration et la consommation directe.

En Asie, particulièrement au Japon, la viande et les œufs de caille font partie de la cuisine quotidienne. En Europe, les produits de la caille restent associés à la restauration gastronomique haut de gamme des marchés de niche et à la cuisine familiale festive.

Perspectives

De simple oiseau migrateur chassé comme gibier, la caille est devenue aujourd’hui un animal domestique performant élevé et présent sur tous les continents.

En Tunisie, la coturniculture avance lentement. Beaucoup reste à faire pour faire connaître la viande et les œufs de cette petite volaille et ses multiples bienfaits. La caille ne prendra jamais la place du poulet ou de la dinde qui formeront le noyau dur de la consommation de protéines animales et un pilier de notre alimentation. Par contre, elle sera très utile pour une diversification aussi bien de la consommation que de la production. Les produits de la caille sont à forte valeur ajoutée et très sollicités, particulièrement au niveau des restaurants gastronomiques et des gourmands, et la demande en produits avicoles haut de gamme et bio est en nette croissance.

Grâce à ses nombreux avantages en élevage, ses performances élevées, ses produits de valeur nutritionnelle élevée et une demande croissante, la caille peut aider à créer de petites entreprises spécialisées et de l’emploi pour le besoin local. Des possibilités d’export existent mais plus contraignantes au niveau du respect des normes techniques et sanitaires internationales.

Le développement durable de la coturniculture dépendra surtout de l’organisation de la filière, de l’amélioration de l’accès aux ressources (financement, formation, intrants) et d’une meilleure intégration dans les marchés nationaux et éventuellement étrangers.

Ridha Bergaoui



