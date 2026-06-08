IEG - Ecomondo 2026 est toujours plus international: l’écosystème de la transition écologique s’élargit et s’enrichit

• Le salon d’Italian Exhibition Group consacré à l’économie verte, bleue et circulaire se tiendra du 3 au 6 novembre au parc des expositions de Rimini



• Un roadshow sur plusieurs continents, des événements en langue anglaise et un nombre croissant d’acheteurs, de délégations et d’associations du monde entier accélèrent le processus d’expansion internationale



• Nouveau plan d’exposition avec un hall entièrement dédié au Textile. Espaces renforcés et réorganisés pour les déchets et la régénération des ressources, l’eau et l’Économie Bleue



• Axes thématiques consacrés au cadre réglementaire, à la bioéconomie et aux bioénergies, aux villes saines et circulaires ainsi qu’à l’intelligence artificielle

Plus international, plus innovant et toujours plus transversal. Du 3 au 6 novembre, le parc des expositions de Rimini accueillera la 29e édition d’Ecomondo, l’événement international d’Italian Exhibition Group (IEG) consacré à l’économie verte, bleue et circulaire.

Dans un contexte marqué par l’accélération des politiques européennes relatives à la transition écologique, Ecomondo confirme son rôle d’écosystème de référence pour les industries, les institutions, la recherche et les décideurs politiques en favorisant les échanges sur les grandes transformations industrielles et environnementales qui redéfinissent les marchés mondiaux. Le salon se positionne comme un hub stratégique pour les entreprises, en facilitant les rencontres d’affaires et en favorisant le développement de nouvelles opportunités commerciales, mais aussi comme un accélérateur pour les start-up, les scale-up et les PME engagées dans l’économie circulaire afin de soutenir le développement de leurs activités.

Une dimension internationale: la plateforme de la durabilité poursuit sa croissance

Pour l’édition 2026, Ecomondo renforce son profil international, avec l’objectif d’impliquer un nombre croissant d’acheteurs, de délégations et d’associations provenant de tous les continents, en collaboration avec le MAECI - Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale et l’ICE - Agence italienne pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes.

Grâce à l’organisation d’un Roadshow en plusieurs étapes – Espagne, Maroc, Allemagne, Hongrie et Canada –, le salon entend consolider ses relations institutionnelles et commerciales en élargissant son réseau international, dont font déjà partie: Ecomondo Mexico, rendez-vous stratégique pour le marché latino-américain et vitrine privilégiée des technologies Made in Italy dans le secteur environnemental; Ecomondo China, qui a évolué cette année vers un Forum organisé à Shanghai les 11 et 12 juin; ainsi que le Green Med Expo & Symposium (27-29 mai) de Naples.

Par ailleurs, grâce à l’implication de nouveaux partenaires institutionnels européens et internationaux, de la Commission européenne, des agences et des principaux acteurs du continent, (tels que l’OCDE et la FAO), le programme de conférences d’Ecomondo, élaboré par son Comité Technique Scientifique international, sera enrichi de sommets, conférences et colloques en langue anglaise. Une attention particulière sera accordée aux principaux dossiers réglementaires européens, avec des approfondissements de haut niveau sur le Circular Economy Act, la Bioeconomy Strategy, le Biotech Act II, le Pact for the Mediterranean, le RESourceEU Action Plan et le Critical Raw Materials Act, ainsi que sur les nouvelles dispositions relatives à la Responsabilité Élargie du Producteur (REP). Parmi les autres thématiques centrales d’Ecomondo 2026, dans le cadre d’une attention constante portée à la coopération internationale et au renforcement des partenariats avec la Méditerranée et l’Afrique, figureront les villes saines et circulaires, l’intelligence artificielle et les nouvelles technologies numériques au service de la transition écologique, ainsi que la bioéconomie et les bioénergies, deux filières qui représentent l’un des piliers de la transition vers des systèmes de production à faibles émissions et à forte circularité.

Lors des deux premières journées du salon, reviendra également le rendez-vous des États Généraux de la Green Economy, organisés par la Fondation pour le Développement Durable en collaboration avec le Ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique (MASE) et promus par le Conseil National de la Green Economy, avec une deuxième session plénière entièrement en langue anglaise.

La présence d’un nombre croissant de communautés verticales, unies par l’objectif commun d’accélérer la transition écologique, confirme le rôle d’Ecomondo en tant que plateforme mondiale toujours plus transversale.

Nouveau plan d’exposition avec un hall entier dédié à la filière textile

Parmi les principales nouveautés de cette 29e édition d’Ecomondo figure le nouveau secteur d’exposition consacré au Textile, auquel sera dédié un hall entier. Cet espace fonctionnera comme un hub international pour l’ensemble de la filière, à un moment historique décisif pour la mise en œuvre des nouvelles réglementations européennes liées à la durabilité du secteur.

L’espace consacré au secteur Waste as Resource sera également agrandi, tandis que le secteur Water Cycle & Blue Economy sera réorganisé avec ses districts Blue Economy et Trenchless District, qui mettront l’accent sur la récupération et la réutilisation des eaux usées, les technologies trenchless (No-Dig) ainsi que sur les solutions les plus avancées en matière de pompes, vannes et systèmes de contrôle pour la surveillance intelligente des réseaux et la gestion durable des ressources hydriques.

Les autres secteurs sont confirmés – Sites & Soil Restoration, Earth Observation and Environmental Monitoring, Bio-energy & Agriculture et Circular & Regenerative Bio-Economy –, tout comme les districts Circular&Healthy City et Paper District ainsi que l’Innovation District, dédié aux start-up, à l’innovation et aux compétences durables.

Les partenaires institutionnels

Ecomondo 2026 est organisé par Italian Exhibition Group avec la collaboration de: Commission européenne; UNIDO ITPO; Ministère italien de l’Environnement et de la Sécurité énergétique; MAECI - Ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale; Ministère des Entreprises et du Made in Italy; ICE - Agence italienne pour la promotion à l’étranger et l’internationalisation des entreprises italiennes; Région Émilie-Romagne; Ville de Rimini; ANFIA (Association Nationale de la Filière de l’industrie Automobile); ART-ER ; Assoambiente; CBE JU (Engagement commune pour une Europe circulaire bio-sourcée); CIB (Consortium italien du biogaz); CIC (Consortium italien de compostage); CIHEAM (International Center For Advanced Mediterranean Agronomic Studies); CONAI (Consortium national de l’emballage); EBA (Association européenne du biogaz); ENEA; ESWET (European Supplier of Waste-to-Energy Technologies); European Environment Agency; FAO (Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture); FEAD (European Waste Management Association); Fondation pour le Développement Durable; ISPRA (Institut Supérieur pour la Protection et la Recherche Environnementale); ISWA (Association internationale des déchets solides); Legambiente; OECD; RECYCLING EUROPE; UNACEA (Union Nationale des Entreprises de Construction Equipment & Attachments); UNICIRCULAR (section Assoambiente); UTILITALIA; Water Europe.



