Tunisie - Tanzanie 1-1: Une qualification amère

Stade de Rabat

Tunisie- Tanzanie 1-1

Tunisie: Dahman, Valery, Abdi, Talbi, Bronn, Skhiri, Mejbri (B Romdhane 88'), Nkhili, Tounekti (Sliti 64'), Achouri (Sassi 52'), Mastouri (Jaziri 64')

Arbitre: Jean Jacques Ndala (Congo)

Buts: Gharbi (45', pen) pour la Tunisie

Salum (48') pour la Tanzanie.

L’équipe de Tunisie ne souhaitait pas aborder son dernier match avec le couteau sous la gorge, d’autant que son match inaugural laissait présager une montée en puissance. Face à la Tanzanie, tout faux pas devenait donc éliminatoire. Le réveil non seulement s’impose, il est également garant d’une meilleure préparation du second tour. Et ce sont les joueurs, davantage que Sami Trabelsi, qui sont appelés à un sursaut à leur portée.

Ce sont donc ces considérations qui animaient le groupe face à un adversaire qui possède de réelles capacités offensives et est mis dans l’obligation de la victoire pour prétendre à la qualification. Le palmarès de la Tanzanie en Coupe d’Afrique est certes insignifiant, mais il y a toujours un début à tout, ce que les Tunisiens doivent intégrer.

Le match débute comme prévu, avec une équipe tunisienne remaniée mais décidée à prendre le jeu à son compte. Sami Trabelsi, conscient de dérouter son homologue tanzanien, effectue des changements au demeurant nécessaires. Il aligne pour la première fois dans l’équipe rentrante Gharbi, Tounekti et Nkhili. Ainsi, la motivation des trois joueurs aide l’équipe à une meilleure emprise sur l’adversaire. Mais les occasions tardent à se dessiner. Et c’est le jeune Ismail Gharbi, 20 ans, qui annonce la couleur avec un tir brossé sur le montant (16’). Il récidive cinq minutes plus tard dans la même position, tout en tirant au-dessus. L’équipe continue à dominer avec une mobilité qui déroute l’adversaire sans pour autant déverrouiller la défense. Et c’est encore Gharbi qui illumine le jeu par un tir des 60 mètres qui passe légèrement au-dessus, se privant d’un exploit et de devenir l’artisan du plus beau but de la CAN (28’).

C’est alors que les Tanzaniens se réveillent et réagissent en vue de trouver l’ouverture. N’ayant jamais dépassé le premier tour ni obtenu la moindre victoire en phase finale de la CAN, ils espèrent y goûter cette fois-ci. Deux éclairs sans conséquence seront le prélude au penalty obtenu sur le ceinturage de Mastouri. Le VAR et l’arbitre durent mettre plus de trois minutes pour s’y résoudre. Mejbri, déstabilisé par un adversaire au moment de tirer, préfère inviter Gharbi à le suppléer. Et c’est avec un sang-froid qui dépasse son âge que le joueur ouvre le score, soulage son équipe et crée l’euphorie chez les milliers de supporters tunisiens dans les tribunes (45’).

La reprise se présente alors sous les meilleurs auspices, mais contre toute attente, c’est la Tanzanie qui profite d’un moment de déconcentration de la défense tunisienne pour égaliser d’un maître tir de Salum (48’). Le match est donc relancé, sans que l’on s’attende à une faillite technique de l’équipe de Tunisie qui offre une parodie de football. Tenez-vous bien : pendant toute une mi-temps, aucune action digne de ce nom ni le moindre tir ajusté. La peur au ventre, les joueurs se contentent d’expédier le ballon sans autre souci que celui de maintenir le score. Les remplacements effectués, a priori fort justifiés, n’améliorent nullement le rendement, car ni Sassi, ni Sliti, ni Jaziri encore moins Ben Romdhane ou Haj Mahmoud, incorporés pour peu de temps de jeu, n’ont été d’un apport notable.

La qualification au prochain tour ne signifie point un exploit, et l’avant-goût de conquête aperçu lors du premier match s’est avéré un leurre.

Samedi, face au Mali, avec la vérité d’un match éliminatoire, le Onze national jouera son prestige. L’adversaire est d’une autre dimension et notre passé récent avec lui nécessite prudence et mobilisation totale.

