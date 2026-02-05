Groupe UIB : 40 millions de dinars pour le financement de la première centrale photovoltaïque tunisienne, à Chebika

L’Union Internationale de Banques (UIB) a concrétisatisé sa participation au financement du projet PURO, une centrale photovoltaïque d’une capacité de 100 MW, implantée à Chebika dans le gouvernorat de Kairouan. Ce projet structurant, financé exclusivement par des banques tunisiennes, s’inscrit pleinement dans la stratégie nationale de transition énergétique et constitue une référence majeure en matière de développement bas carbone en Tunisie. D’un coût global de 280 millions de dinars, le projet PURO est financé à travers un crédit syndiqué piloté par la BIAT, réunissant trois autres banques de la place: l’UIB, l’ATB et l’UBCI.

Le groupe UIB intervient dans ce cadre en tant que partenaire financier de premier plan, avec une contribution globale de 40 millions de dinars, répartie entre 30 millions de dinars de dette et 10 millions de dinars en fonds propres via la SICAR de l’UIB, affirmant ainsi un engagement fort dans le financement de l’économie tunisienne. Cette opération illustre la capacité de l’UIB à réaliser des financements complexes de grande envergure. Elle s’insère dans la stratégie de l’UIB d’être un acteur de référence sur le marché des entreprises et du financement de leurs projets.

Projet d’intérêt national, PURO est réalisé dans le cadre du Plan Solaire Tunisien (PST), qui vise à porter la part des énergies renouvelables à 30 à 35 % de la production électrique nationale à l’horizon 2030, avec une contribution majeure du solaire photovoltaïque. La centrale permettra d’alimenter en électricité verte deux cimenteries, contribuant significativement à la réduction de leur empreinte carbone et au renforcement de la sécurité énergétique du pays.

Il se distingue également par la complexité et l’exigence de son montage financier, qui a mobilisé de manière transversale les équipes Corporate, Risques et commerciales de l’UIB. «La contribution du groupe UIB au projet PURO confirme notre engagement en faveur du financement de l’économie tunisienne et de l’accompagnement de la transition énergétique nationale, a déclaré Philippe Dubois, Directeur général de l’Union Internationale de Banques. Il illustre, a-t-il ajouté, notre capacité à mobiliser nos expertises pour financer des projets d’infrastructure d’envergure. Il conforte le positionnement de l’UIB comme acteur engagé en faveur des entreprises et du développement durable.»

