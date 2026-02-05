Trois startups tunisiennes sélectionnées pour participer à GITEX Africa Morocco 2026

La Tunisie a accueilli, le 2 février 2026, une étape du roadshow de GITEX Africa, événement continental de référence dédié aux technologies et à l’innovation. Organisée à The DOT, cette rencontre s’est tenue sous le thème «S’unir pour innover et accélérer: vers un avenir mondial pour l’Afrique numérique» et a réuni startups, investisseurs, représentants des institutions publiques et acteurs du secteur technologique. Trois startups tunisiennes Chitelix, BWS (Be Wireless Solutions) et ThinkNEO ont remporté successivement les trois premiers prix mis en compétition à cette occasion. Elles sont invitées à participer au Gitex.

Le programme a été marqué par un panel intitulé «Startups tunisiennes à l’international: innover localement, scaler vers l’Afrique», consacré aux stratégies d’accès aux marchés, aux mécanismes de financement et à la valorisation de l’écosystème national. Cette séquence a permis d’aborder les conditions nécessaires à l’internationalisation des startups tunisiennes dans un contexte marqué par l’intensification de la concurrence et l’émergence de nouvelles opportunités sur les marchés africains.

Une compétition de pitch a également réuni six startups tunisiennes issues de secteurs variés. Les projets ont été évalués par un jury composé d’acteurs reconnus de l’écosystème, selon des critères portant sur le degré d’innovation, le potentiel de développement et la capacité à tirer parti d’une exposition internationale. La rencontre s’est conclue par des sessions de networking et la désignation de trois startups lauréates.

Le premier prix consiste en une prise en charge complète pour la participation à GITEX Africa Morocco 2026, incluant l’hébergement, le billet d’avion et un stand d’exposition. Les deuxième et troisième prix offrent chacun un pod d’exposition lors de l’événement.

Les startups distinguées

Chitelix – Premier prix

Chitelix est une entreprise de biotechnologie spécialisée dans la transformation de sous-produits marins en matériaux durables destinés à des usages industriels, notamment dans le secteur cosmétique. Son approche repose sur la valorisation de ressources inexploitées et s’inscrit dans une logique d’économie circulaire à impact environnemental maîtrisé.

BWS (Be Wireless Solutions) – Deuxième prix

Fondée en 2018, BWS développe des solutions fondées sur l’Internet des objets et l’intelligence artificielle, dédiées au suivi et à l’optimisation des consommations d’électricité, d’eau, de carburant et de gaz. La startup accompagne entreprises et institutions dans leurs démarches de gestion intelligente des ressources et d’amélioration de l’efficacité énergétique.

ThinkNEO – Troisième prix

ThinkNEO est une fintech spécialisée dans les technologies d’identité numérique. Sa plateforme, reposant sur l’intelligence artificielle et la biométrie, vise à sécuriser l’accès aux services digitaux en luttant contre les deepfakes et la fraude documentaire, tout en simplifiant les parcours utilisateurs.

À travers cette sélection, l’étape tunisienne du roadshow de GITEX Africa met en évidence la diversité et la maturité de l’écosystème technologique national. La participation de ces startups à GITEX Africa Morocco 2026 constitue une opportunité de visibilité et de structuration supplémentaire pour l’innovation tunisienne sur la scène africaine.



