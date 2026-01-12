Il y a 15 ans nous quittait Hédi Annabi, sous les décombres du séisme à Haïti : un pilier du maintien de la paix des Nations-Unies (Album photos)

Fin diplomate tunisien, représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Haïti et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), Hédi Annabi était à son bureau à Port-au-Prince, lorsqu’un violent séisme frappa Haïti le 12 janvier 2010. Tout l’immeuble abritant les bureaux de l’ONU a été soufflé, faisant des dizaines de victimes. Il était difficile de les identifier le jour-même, plongeant les familles dans le désarroi, particulièrement celle de Hédi et ses amis nombreux à New York et à travers le monde. Lorsque le président haïtien, René Préval, annonça la triste nouvelle, l’affliction a été totale.

Immédiatement, le secrétaire général de l’Onu, Ban Ki Moon, s’est rendu à Haïti, accompagné de l’ambassadeur représentant de Tunisie auprès de l’ONU Ghazi Jomaa. La dépouille de Hédi Annabi sera transportée à New York où un hommage solennel lui sera rendu, avant d’être acheminée à Tunis pour y être inhumée lors de funérailles officielles très émouvantes.

Hédi Annabi "était un vrai citoyen du monde, dira Ban Ki Moon. Les Nations Unies étaient sa vie et il faisait partie de ses fils les plus dévoués et les plus engagés". Ceux qui l'ont connu se souvienne de son sens de l'humour, de son intégrité et de son éthique de travail sans pareille. Il était fier de la Mission de l''ONU en Haïti, fier de sa capacité à apporter la stabilité et l''espoir au peuple d''Haïti, fier de ses employés de l''ONU".

Des années plus tard, et à l’occasion de l’inauguration en 2020 d’une salle qui porte son nom au bureau de l’ONU à Tunis, António Guterres, alors secrétaire général des Nations-Unies écrira dans un message : « Hédi était l’un des piliers du maintien de la paix des Nations Unies. Alliant au talent diplomatique et à l’érudition une conscience professionnelle sans faille, il a exercé ses fonctions dans le monde entier, pendant des décennies, sur le terrain comme au Siège. Il a connu, à la fin de la Guerre froide, la grande expansion des missions de maintien de la paix des Nations Unies et, en œuvrant à leur dynamisme, a contribué à en faire le fleuron et l’emblème de l’action de l’ONU. Il a vécu, entre autres succès de l’ONU, les opérations au Cambodge, au Mozambique et à El Salvador. Lorsque l’Organisation a connu les revers inhérents aux tâches difficiles, il a su contribuer à lui montrer la voie. »

« Il avait foi dans la vertu du travail et mérite la reconnaissance de la grande famille des Nations Unies », soulignera pour sa part l’ambassadeur Ahmed Ounaïes qui l’avait connu de longue date.

Diplomate de carrière, ancien conseiller diplomatique auprès du Premier ministre Hédi Nouira et PDG de l’Agence TAP, Hédi Annabi, avait 65 ans lors de son décès. Il jouissait d’une grande réputation dans son pays, au siège de l’ONU et là où sur le terrain il avait assumé des missions délicates de maintien de la paix. Tous ceux qui l’ont connu sont affligés par sa tragique disparition. Il laissera le souvenir d'un homme d’un rare raffinement et d'un total dévouement à sa patrie et l’idéal onusien.

Il avait rejoint les Nations Unies en 1981 comme Administrateur principal au Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour les affaires humanitaires en Asie du Sud-Est. Il avait ensuite été nommé Directeur de ce Bureau.

Entre 1982 et 1991, il avait été étroitement associé aux efforts du Secrétaire général et de son Représentant spécial pour parvenir à un règlement politique global de la crise au Cambodge. M. Annabi avait ensuite rejoint le Département des opérations de maintien de la paix (DOMP), où il occupait Directeur de la Division Afrique de 1993 à 1996. Il avait été nommé Responsable du Bureau des opérations du DOMP en juin 1996. Dès le 1er septembre 2007, il était le Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Haïti et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti (MINUSTAH), et au paravent sous-Secrétaire-général adjoint aux Opérations de Maintien de la Paix de l’ONU de 1997 à 2007.

Allah yerhamou!

Lire aussi

Ahmed Ounaïes : Hédi Annabi avait foi dans la vertu du travail et mérite la reconnaissance de la grande famille des Nations Unies (Album Photos)

En direct d'Haïti: tout sur l'hommage rendu à Hédi Annabi

L'ONU pleure Hédi Annabi

Hédi Annabi inhumé au cimetière du Jellaz à Tunis

Une toile de peinture et un poème en épitaphe pour Hédi Annabi, disparu il y a un an à Haïti







