Lancement de GreenGate : le répertoire des acteurs de l’écosystème entrepreneurial vert tunisien

Greenov’i, projet financé par l’Union Européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable» pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification, lance l’initiative GreenGate, une plateforme numérique conçue pour centraliser l’ensemble des acteurs, ressources et opportunités de l’entrepreneuriat vert en Tunisie.

Un outil central pour l’écosystème

Alors que la transition écologique s’accélère et que les solutions innovantes se multiplient, GreenGate vient combler un besoin essentiel : offrir une information accessible, claire et mieux connectée, au service de tous les acteurs de l’écosystème.

La plateforme offre notamment:

• Un répertoire national des acteurs engagés dans l’entrepreneuriat vert et la transition écologique (structures d’accompagnement, organismes de financement, experts, startups, ONGs…)

• Une bibliothèque de ressources: guides, podcasts, rapports utiles pour les acteurs de l’écosystème de l’entrepreneuriat vert

• Un espace collaboratif permettant à tout utilisateur d’ajouter des ressources, informations ou contacts pour enrichir collectivement la base de données et les ressources disponibles.

Accompagner les jeunes entrepreneurs et porteurs d’idées de projets

Accessible dès maintenant, GreenGate s’adresse à la fois:

• Aux entrepreneurs verts déjà engagés;

• Aux structures d’appui et acteurs institutionnels;

• Et surtout aux jeunes porteurs d’idées et futurs entrepreneurs, qui cherchent un premier point d’entrée pour comprendre les démarches, identifier les partenaires clés et accéder aux opportunités disponibles.

Véritable passerelle entre ambition et action, GreenGate facilite l’orientation, encourage l’innovation durable et contribue à faire émerger une nouvelle génération d’entrepreneurs engagés dans la transition écologique de la Tunisie.

La plateforme GreenGate est désormais accessible en ligne via ce lien: www.greengate.tn

A propos de Greenov’i

Greenov’i est un projet de 12M EUR, lancé en 2023, qui se propose d’accompagner et appuyer la transition écologique en Tunisie sur une durée de 5 ans. Il soutient le développement d’éco-entreprises et appuie l’adoption de modes de production sobres, durables et équitables.

Greenov’i est financé par l’Union européenne à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme «Tunisie Verte & Durable» pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le CITET, le Ministère de l’Environnement et le Ministère de l’Economie et de la Planification.

En savoir plus:

• Site web: https://greenovi.tn/

• Facebook: https://www.facebook.com/greenovi.tn

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/greenovi/

• Instagram: https://www.instagram.com/greenovi.tn/

A propos d’Expertise France

Agence publique, Expertise France est un acteur clé de la coopération technique internationale. Elle conçoit et met en œuvre des projets qui renforcent durablement les politiques publiques dans les pays en développement et émergents.

En savoir plus: www.expertisefrance.fr











