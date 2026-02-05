Tunisie: du renfort au Châal

Le domaine du Châal, le plus grand d’Afrique du Nord avec ses 30.000 ha d’oliveraies, renouera-t-il avec d’abondantes récoltes ? Le matériel et les équipements agricoles dont il a grandement besoin viennent d’être renforcés par trois lots significatifs d’un coût global de 6 532 milions d'euros, sur financement du budget tunisien (20%) et d’un don italien. Ces lots comprennent 88 tracteurs agricoles, 40 remorques à benne basculante, 35 citernes, 80 outils de labour, des charrues, des broyeurs de végétaux et différents autres matériels. Réceptionnant ces équipements, en présence du ministre de l’Agriculture, des Ressources hydriques et de la Pêche, ainsi que de l’ambassadeur d’Italie en Tunisie, les dirigeants et le personnel de l’agro-combinat de Châal, relevant de l’Office des terres domaniales, ainsi que la population locale, n’ont pas manqué de manifester leur joie, tant ils espéraient tous ce renforcement des moyens.

