News - 07.02.2026

La Tunisie à Ajaccio et à Bordeaux

Un vieux rêve se concrétise pour les Tunisiens dans le Bordelais et en Corse. Deux nouvelles agences consulaires viennent d’être ouvertes, la première à Bordeau et la seconde à Ajaccio. Le réseau consulaire tunisien en France est ainsi porté à 13 postes. Sous la houlette de l’ambassadeur de Tunisie en France, Dhia Khaled. Il compte désormais 5 consulats généraux (Paris, Strasbourg, Lyon, Marseille et Nice), 4 consulats (Pantin, dans la région parisienne, Toulouse, Grenoble et Montpellier) et 4 agences consulaires (Toulon, Lille, Ajaccio et Bordeaux).
 

