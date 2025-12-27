Tunisie-Nigéria (2-3) : La déception et des interrogations

Par Mohamed Kilani

Tunisie: Dahmen, Valery, Abdi, Bronn, Talbi, Skhiri, Ferjani (cap), Mejbri, Ben Romdhane (Tounekti 59’), Achouri (Gharbi 74’), Mastouri.

Arbitre: Boubou Traoré (Mali)

Buts: Talbi (73’) et Abdi (87’, pen) pour la Tunisie,

Osihmen (45’), Ndidi (49’), Lookman (66’) pour le Nigéria.

L'historique de l'équipe de Tunisie recèle deux rencontres qui ne sont pas parvenues à leur terme, et face à un même adversaire qui s'appelle le Nigeria. D'abord en 1961 à Tunis pour le compte des éliminatoires de la CAN 1962, puis à la CAN 1978 lors du match de classement à Accra. C'est la contestation d'un but encaissé qui a motivé l'abandon tour à tour des joueurs nigérians puis tunisiens. Mais le match de ce soir ne peut renvoyer à ces souvenirs lointains, ni même aux récentes confrontations qui peuvent inspirer nos représentants avec des performances rééditées.

La première rencontre face à l'Ouganda est a priori la seule référence du moment et l'ambition de se qualifier la motivation majeure. Le nul ayant sanctionné le match Tanzanie-Ouganda est par ailleurs une indication quelque peu rassurante.

En alignant la même formation que celle de mardi, avec une seule variante, Ben Romdhane suppléant Saad, Sami Trabelsi entend maintenir la dynamique car la complémentarité a été le garant du résultat, la manière en prime.

Le début du match est un round d’observation jusqu’à cette action éclair po nuée ar une tête menaçante d’Osihmen (9’). Méconnaissable, voire fébrile pendant vingt minutes, le Onze national n’a pu trouver ses marques laissant l’adversaire l’assiéger avec des incursions dangereuses. Les mécanismes entrevus lors du premier match ne purent fonctionner avec des ratés dans la transition exploités par l’adversaire, mais la défense bien regroupée repoussait vaillamment. Mais Osihmen faillit ouvrir le score sur une tête vicieuse (30’).

Pendant une demi-heure, l’attaque tunisienne n’est pas parvenue à construire la moindre action laissant le keeper adverse jouir d’un repos offert. Et ce n’est qu’à la 31ème minute qu’elle s’est réveillée pour marquer sa présence en deux temps. Ce n’est qu’alors que le match s’équilibra quoique peu permettant aux joueurs tunisiens de souffler. A la 36éme minute Abdi retrouve ses propres sensations pour sonner la menace devant la cage adverse. Ce réveil quoique tardif nécessita une confirmation pour affecter la psychologie d’un adversaire coriace et nourrissant l’ambition d’aller très loin, lui le finaliste malheureux, en 1988 au Maroc même, face au Cameroun. Et alors que la mi-temps s’acheminait vers la parité, c’est l’insaisissable Osihmen qui surprend l’axe central pour ouvrir le score d’une tête imparable dans les six mètres (45’).

Le match devenait alors problématique et les solutions peu évidentes devant les hésitations de l’équipe. A la reprise, l’ascendant nigérian se poursuit, et les inquiétudes des Tunisiens avec. Le capitaine Ndidi enfonce même le clou sur corner en survolant toute la défense pour aggraver le score (49’). La tâche devient dès lors fort délicate avec une ambition, recoller au score, et une contrainte, lutter contre un adversaire conquérant. Sami Trabelsi doit trouver les solutions tactiques et les ressources mentales pour y parvenir. Un sursaut à la 55ème minute mené par Mejbri et Ben Romdhane ne produit pas la suite escomptée en raison d’une appréciation arbitrale inexplicable. Avec une possession de la balle de l’ordre de 66%, les Nigérians se rendaient maitres du terrain et le festival de Lookman au cœur de la défense provoquant le 3ème but est une illustration de cet indicateur (66’).

Les illusions tunisiennes ne pouvaient alors que s’évanouir pour réajuster l’ambition à réduire le score, voire limiter les dégâts. Et c’est Talbi qui parvient à offrir une bouffée d’oxygène suite à un coup franc bien botté par Mejbri (73’). Ce sursaut d’amour propre se poursuit avec envergure et détermination produisant deux attaques éclairs à deux doigts de la transformation (80’ et 81’). Mais c’est une main détectée par la VAR qui permet à Abdi d transformer le but de l’espoir (87’). Les quelques minutes qui suivent sont autant de stress, surtout avec cette attaque nigériane menaçante suivie de ce heading de Sassi légèrement à côté (94’). Gharbi est de son côté à deux doigts d’égaliser.

Privé de Coupe du monde par la faute d’un Cap Vert insolent de réalisme, le Nigéria semble tout miser pour effacer cet affront, et semble armé pour y parvenir.

Quant à la qualification de la Tunisie, elle devient dès lors dépendante d’un résultat probant face à la Tanzanie. Le capital points et le finish face au Nigeria autorisent l’optimisme et le rachat.



