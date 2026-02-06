Abdelhafidh Harguem met en débat l’audiovisuel public arabe, ce lundi à l’Amicale des anciens de l’ENA

Vous cherchez à comprendre l’avenir des médias publics audiovisuels arabes ? La présentation-débat du livre de Abdelhafidh Harguem « Médias arabes, entre domination numérique et la question sémantique » (Editions Nirvana), ce lundi 9 février 2026 à 18 heures au siège de l’association des Anciens élèves du cycle supérieur de l’ENA (4, avenue Othman Ibn Abi Affen, El Menzah 6) vous en offre l’occasion.

S’appuyant sur l’historique des institutions publiques de radio et de télévision dans les pays arabes, Abdelhafidh Harguem décrypte leurs concepts fondateurs. Puis, il livre ses réflexions sans cesse nourries par une pratique plurielle sur différents terrains, et aboutie à partir de hautes charges exercées. Journaliste de profession, longtemps président de la Radio-Télévision tunisienne, du Conseil supérieur de la Communication, ambassadeur en Egypte, et représentant permanent auprès de la Ligue des Etats arabe, il capitalise une expérience riche qui l’autorise à se prononcer. Sa nomination à la tête de l’Asbu, Union des radio-télévisions arabes, où il assumera deux mandats successifs totalisant 10 ans, lui permettra d’explorer encore plus en profondeur les aspects institutionnels et conceptuels de ces fabriques de grands mammouths audiovisuels, porteurs dans leurs gènes de leur lente obsolescence destructive. Secrétaire d'Etat aux Affaires étrangères, son scope s'élargira davantage.

Subissant une très forte pression clairement orientée, où le soft power des premiers jours, cède la place à une manipulationouverte nourrie désormais par l’AI, les médias publics arabes échouent dans leurs missions de service public. Ils abandonnent leurs fonctions essentielles d’information (objective), de divertissement (de qualité) et d’éducation (de haute niveau).

Discret, préférant rester loin des feux de la rampe et observateur averti, Abdelhafidh Harguem est un chercheur studieux. Sa belle maîtrise de la langue arabe, et du plaisir, l’autorise à bien choisir son vocabulaire, à la recherche de la précision requise. Un tome II gagngera à poursuivre cette réflexion et crsoiser les débats.

Présentation par le Pr Abdelkrim Hizaoui

Abdelhafidh Harguem a eu l’heureuse initiative de développer une pensée profonde dans un nouveau livre publié en langue arabe, sous le titre de: Médias arabes, entre l’hégémonie numérique et la question sémantique (Editions Nirvana).

Pour ceux qui connaissent le parcours de l’auteur, qui a été tour à tour journaliste, conseiller de presse, PDG de l’Etablissement de la radio-télévision tunisienne (Ertt), directeur général de l’Union de radiodiffusion des États arabes (Asbu) et enfin diplomate (ambassadeur au Caire, puis secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères), ils ne peuvent qu’être attentifs à sa parole d’acteur et d’observateur du paysage politico-médiatique tunisien et arabe.

Dans ce livre, Abdelhafidh Harguem aborde des questions d’une actualité brûlante, telles que la gouvernance de l’audiovisuel public, l’image de la femme et la montée des discours de haine dans les médias. L’auteur élargit sa perspective en développant une réflexion engagée mais lucide sur le discours arabe à destination de «l’autre», en se félicitant de l’émergence d’un narratif palestinien capable de mettre à mal le récit sioniste, jusque-là hégémonique dans le monde occidental.

L’auteur ne succombe ni à la tentation autobiographique ni à la prétention académique, ce qui rend la lecture de son ouvrage aussi agréable qu’éclairante.

Abdelkrim Hizaoui

