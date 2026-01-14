C’était un 14 janvier 2011 à Tunis : Le récit inédit d’Anissa Ben Hassine

Revivre, des années après des moments magiques : le livre d’Anissa Ben Hassine ‘’C’était un 14 janvier 2011 à Tunis’’, garde toute son actualité tant il vous replonge dans l’euphorie et les doutes d’un commencement historique. Préfacé par Gilles Kepel, il marque l’amorce de la transition démocratique.

En un texte palpitant et plus de 100 photos pour la plupart inédites, prises sur le vif par Mohamed Hammi, ce nouveau roman-réalité restitue un vécu émouvant.Ce qu’il rappelle, ce qu’il interpelle en nous, est profond. Il permet de comprendre ce qui s’est passé.

Ce vendredi matin 14 janvier, Anissa Ben Hassine, universitaire, publiant des chroniques percutantes et prisées dans Leaders, était tout naturellement à l’avenue Bourguiba. Comme beaucoup de Tunisiens, elle tenait à manifester son ras-le-bol, exprimer haut et fort l’indignation de toute la nation contre la malversation, le pouvoir absolu et l’atteinte aux droits de l’homme. La foule enflait, d’heure en heure, la tension montait, la pression se faisait de plus en plus forte…

L’impossible commençait à se réaliser. Le rêve était à portée de main, mais le régime était encore tenace, redoutable.

En un moment magique, le miracle finit par se réaliser. Difficile à croire d’emblée. Les premières heures, les premières journées, les premières semaines, seront absolument exceptionnelles. La peur au ventre, la rage aux entrailles, le gaz lacrymogène plein les yeux et les poumons, et l’espoir plein le cœur, ces vaillants Tunisiennes et Tunisiens, épris de liberté, affrontaient avec bravoure et patriotisme les derniers bastions de la dictature, à la conquête de l’affranchissement et de la démocratie.

Que de rumeurs, de fausses rumeurs, de charges policières, d’intox, de manœuvres et de contre-manœuvres, d’incertitudes et de courage. Couvre-feu, coups de feu, slogans scandés et partout inscrits, ‘’Dégage’’ en seul mot d’ordre, barrages, barricades, élan citoyen et irréductible marche contre la dictature et vers la liberté. C’est ce récit palpitant, haletant que rapporte Anissa Ben Hassine.

Voici le moment venu, dix ans après, à la faveur de la commémoration en janvier 2021, de faire revivre ces moments exceptionnels. Sans rien n’avoir changé au texte initial, aux photos, à la maquette. Mais, non sans nostalgie d’une pureté, d’une euphorie, d’une ambition pour la démocratie.

C’était un 14 janvier 2011 à Tunis

de Anissa Ben Hassine

Editions Leaders, 198 pages, 25 DT

www.leadersbooks.com.tn

