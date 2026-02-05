Candidats à l’installation au Canada: trois jours pour tout savoir, dès ce lundi à Tunis

Travailler et s’établir au Canada: quels programmes? Comment border le marché du travail et aussi, les précautions à prendre pour ne pas être victime de de fraude en immigration. Autant de thématiques qui seront débattues lors du «Destination Canada Forum Mobilité 2026» qui se tiendra pour la première à Tunis, dès ce lundi 9 février, pendant trois jours. Il met en avant les possibilités de vie et de travail au Canada dans les provinces et territoires autres que le Québec et permet d’en savoir plus sur la vie en français partout au Canada. Les participants pourront rencontrer sur les kiosques des représentants des provinces et territoires, d'associations francophones, d'organismes de développement économique, de villes et de régions. Aussi, divers employeurs canadiens – au nombre de 13 - viendront directement recruter dans les domaines de la restauration et de l’hôtellerie, de la santé, de la petite enfance, et du transport routier.

L'équipe d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) sera disponible pour échanger avec les participants sur leur projet de mobilité, et les services publics de l'emploi informeront sur les ressources pour se préparer avant le départ.

Du côté tunisien, les services publics de l’emploi, à savoir l’Agence nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant (ANETI) et l’Agence Tunisienne de Coopération Technique (ATCT), ainsi que d’autres partenaires prendront part à ce forum qui réunira les représentants de plusieurs gouvernements provinciaux : Colombie-Britannique, Manitoba, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Écosse, et Ontario. Aussi, des communautés francophones à travers le pays pourront renseigner les candidats sur les réalités locales des communautés francophones. Neuf organismes de développement économique et d’employabilité francophones, représentant toutes les provinces et territoires à l’exception du Québec éclaireront de leur côté les candidats sur les réalités du marché.

www.canada.ca/forum-destination-canada

