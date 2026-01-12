L’IRESA et Enactus Tunisie concluent un partenariat stratégique pour le soutien à l’innovation et l’entrepreneuriat agricole

L’Institution de la Recherche et de l’Enseignement Supérieur Agricoles (IRESA) et Enactus Tunisie ont signé une convention de partenariat visant à renforcer l’innovation, l’entrepreneuriat ainsi que la valorisation des résultats de la recherche dans les domaines agricole, agroalimentaire et environnemental.

Ce partenariat s’inscrit dans une volonté commune de rapprocher le monde de la recherche, de la formation et de l’entrepreneuriat social, afin de favoriser l’émergence de solutions innovantes, durables et à fort impact. La convention prévoit notamment l’accompagnement technique et scientifique des équipes Enactus Tunisie, l’accès aux ressources, expertises et infrastructures relevant des établissements sous tutelle de l’IRESA, ainsi que la promotion et la valorisation des innovations et résultats de la recherche. Elle inclut également des actions conjointes de formation, de mentorat et d’accompagnement entrepreneurial au profit des chercheurs, doctorants porteurs de projets. À travers cet accord, l’IRESA consolide son rôle dans le soutien à l’innovation, au transfert technologique et à la valorisation de la recherche au service du secteur agricole. De son côté, Enactus Tunisie renforce l’ancrage scientifique et technique des projets d’entrepreneuriat social portés par ses équipes, en lien avec les enjeux agricoles, alimentaires et environnementaux.

Ce partenariat traduit l’engagement commun de l’IRESA et d’Enactus Tunisie en faveur d’une innovation responsable, inclusive et durable, au service de la jeunesse, de la recherche et du développement du secteur agricole en Tunisie.



