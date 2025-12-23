CAN 2025 - Tunisie-Ouganda : Un avant-goût de conquête

Par Mohamed Kilani

Stade de Rabat

Tunisie-Ouganda 3-1

Tunisie: Dahmen, Valery, Amri, Talbi, Bronn, Skhiri,Achouri (Gharbi 80’), Ferjani ( Tka, 80’), Mejbri, Mastouri Chaouat (46'), Saad ( B Romdhane 54’).

Buts de Skhiri (10’) et Achouri (38’, 65’) pour la Tunisie et de Obiemi (90’+2) pour l’Ouganda

Arbitre: Tangui Patrice Mbiya ( Gabon)

Avertissement à Saad (Tunisie)

Le souvenir lointain des Tunisie-Ouganda à la CAN 1962 ou 1978 ne peuvent constituer des repères valables pour la rencontre d'aujourd'hui. Autrefois, c'était une équipe de Tunisie victoire par 3-0 lors de la première participation tunisienne à la CAN 1962 en Éthiopie, pour s'octroyer une place sur le podium en tant que troisième, sans Chetali convalescent. Ni même la victoire d’une équipe brillamment qualifiée à la Coupe du monde 1978 qui s'était promenée sans Agrébi ni Témime (3-1). Ou encore une double confrontation en 1999 aux éliminatoires de la CAN 2000 avec une promenade à Tunis (6-0) et une confirmation à Kampala (2-0).

En cette édition de 2025-26, l’Ouganda se présente en 85ème position Fifa et 15ème en Afrique. Ce n’est donc pas un adversaire à sous-estimer. Sa qualification à la CAN est un indicateur de compétitivité. Les déconvenues en Coupe arabe constituent déjà une toile de fond, même si certains joueurs ne se sentent pas concernés par ce revers. Il y a néanmoins un impératif double : se réhabiliter et se prémunir contre la perspective d'une qualification problématique au second tour. La leçon de Doha est là pour le rappeler. Sami Trabelsi se retrouve donc en première ligne, et la formation alignée indique une intention nette : les joueurs dont les plus aptes à réaliser une entame rassurante. Par ailleurs les victoires du Maroc et de l’Egypte constituent des stimulants supplémentaires. Le dénouement du match Nigeria-Tanzanie est également l’un des indicateurs du groupe C. les dux équipes ont démontré des capacités collectives et offensives de nature à susciter la méfiance et le surpassement. L'entame du match montre une équipe de Tunisie décédée à imposer son tempo en se créant deux occasions sérieuses par Sassi (5')et Mastouri (6'). Et c'est Skhiri qui parachève cet ascendant avec un heading tranchant sur corner (10'). Dès lors le match devient très tactique pour maintenir l'adversaire sous pression et l'empêcher de se créer les espaces nécessaires aux incursions. Mais l'adversaire montre une détermination à en découdre dans des conditions atmosphériques défavorables pour tous. Les Tunisiens en baissant le régime laissent planer un certain doute quant à leur aptitude à maîtriser la situation. La domination ougandaise dure alors un bon quart d'heure sans parvenir pour autant à inquiéter Dahmen. C'est alors que Valery amorce une percée ponctuée d'un service royal à Mejbri qui rate le but (27').

Soutenue par un public acquis à sa cause, l'équipe de Tunisie dut un moment se contenter de repousser les assauts adverses jusqu'à cette réaction énergique avec une action collective de haute facture concrétisée par Achouri (38').

C'est alors que le match bascule avec même une autre opportunité offerte à Saad qui a tiré au-dessus dans une position très propice (42'). Conscients que le sort match n'est point scellé, les joueurs quadrillent alors le terrain pour atteindre la mi-temps dans la sérénité, Bronn ayant annihilé d’une tête plongeante un tir menaçant (45').

La rentrée de Chaouat à la reprise est de nature à signifier ine volonté de maintenir la pression tant ke joueur est capable autant de peser sur les défenseurs que de les fixer. Les premières minutes confirment cette configuration. Mais ce n'était qu'un eclair avant que le ne se stabilisé sans faits marquants. Les Tunisiens font parler leur métier avec des joueurs chevronnés, notamment Valery, Bronn, Talbi et Skhiri.

Au fur et à mesure que le match avance, la bataille sychologique s'est poursuivie avec des motivations contrastées. Pour les entraineurs chaque minute devenait une épreuve à elle seule, cheminant chez l'un pour le statut quo, chez l'autre pour le redressement. Et c'est la Tunisie qui fait mieux avec ce troisième but de Achouri, bien placé pour couronner une offensive intelligente (65').

Chaouat est à deux doigts de marquer son but pour marquer sa présence (74'), de même que Mejbri a caressé le même espoir. Mais alors que le sore tendait vers un autre but tunisien, c’est Omeidi qui réduit le score sur cafouillage ( 90+2). Bronn aurait pu prétendre au but sans la parade du gardien adverse ( 90+4).

Le prochain match face au Nigéria se présente désormais comme celui de la confirmation pour garantir le sésame du second tour . A la lumière de cette entrée en matière, il y a lieu d’attendre de la qualité et du résultat.

Car au-delà de la victoire et du score, c'est l'affirmation d'une personnalité pour légitimer d'abord la qualification au second tour et ensuite l'ambition de figurer parmi les prétendants. Trop espérer ? Nullement. L'équipe a montré du caractère, un équilibre entre les lignes et des capacités offensives évidentes. Un tournoi se gère sur la durée. Le premier match est un indicateur important. La suite est une affaire de joueurs...

Mohamed Kilani







