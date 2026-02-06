Salon national des arts plastiques: des talents à promouvoir (Album photos)

Un beau panorama de la création artistique s’offre au Salon national des arts plastiques qui s’est installé pour six mois au Musée d'art moderne et contemporain de Tunis (Macam), à la Cité de la culture. Pas moins de 77 œuvres sont classées en sept catégories : peinture, céramique, gravure, installation, photographie, sculpture et tissage. Leurs auteurs viennent de 15 gouvernorats de Tunisie. Le comité de sélection, présidé par Habib Bida et composé de Basma Helal, Baker Ben Frej et Abdelaziz Krid, devait examiner 155 œuvres au total. Le choix confirme des talents déjà affirmés mais révèle aussi de nouveaux noms qui entament une belle carrière créative.

Ce salon, qui est à sa deuxième édition, se poursuivra jusqu’au 24 février 2026. Il tiendra deux sessions par an, l’une en janvier et l’autre en juin. Bien qu’il ne soit pas doté de prix et ne garantisse pas d’achats par le ministère des Affaires culturelles, il suscite un vif intérêt grâce à la visibilité qu’il offre aux artistes plasticiens, à savoir exposer leurs travaux dans un cadre prestigieux et figurer au catalogue.

En prenant son temps de déambuler dans les différentes sections du Salon, le visiteur sera interpellé par des œuvres d’un réel intérêt. Il découvrira surtout la créativité artistique qui se développe dans les régions et qui ne demande qu’encouragements. Ahlem Boussandel, qui dirige le Musée, en est ravie..

