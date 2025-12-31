Français
News - 31.12.2025

Tahar Bekri : Voeux de l'oiseau patient

Tahar Bekri : Voeux de l'oiseau patient

Je voudrais déployer mes ailes
vous apporter
le frémissement des feuillages
la cime des palmiers chênes bouleaux 
flamboyants et érables
vous dire le chant du monde 
loin de sa fureur de sa tristesse

Je voudrais vous raconter
à votre fenêtre ouverte 
sur le monde 
la course des quatre vents
la geste des pollens féconds
loin des gémissements 
des sirènes

Je voudrais vous offrir la couleur 
des ciels des nuages 
des levers du jour
par-dessus la mer
non les grondements des tonnerres
la colère des vagues scélérates

Je voudrais vous apporter
le cours des rivières
la compagnie des roseaux
mêlés aux bruyères
le limon nourricier
loin de la vase et de la boue

Je voudrais vous dire la danse des blés 
dans les champs
les coquelicots à leur bord
l'éclat des tournesols
amoureux des soleils

Je voudrais vous dire
je vous aime
libres 
sans cages 
loin des injustices 
de la spoliation de la terre
loin des guerres

Bonne année 2026 !
(c) Tahar Bekri

Portrait de l’auteur par Fethi Zbidi
 

