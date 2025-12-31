Tahar Bekri : Voeux de l'oiseau patient
Je voudrais déployer mes ailes
vous apporter
le frémissement des feuillages
la cime des palmiers chênes bouleaux
flamboyants et érables
vous dire le chant du monde
loin de sa fureur de sa tristesse
Je voudrais vous raconter
à votre fenêtre ouverte
sur le monde
la course des quatre vents
la geste des pollens féconds
loin des gémissements
des sirènes
Je voudrais vous offrir la couleur
des ciels des nuages
des levers du jour
par-dessus la mer
non les grondements des tonnerres
la colère des vagues scélérates
Je voudrais vous apporter
le cours des rivières
la compagnie des roseaux
mêlés aux bruyères
le limon nourricier
loin de la vase et de la boue
Je voudrais vous dire la danse des blés
dans les champs
les coquelicots à leur bord
l'éclat des tournesols
amoureux des soleils
Je voudrais vous dire
je vous aime
libres
sans cages
loin des injustices
de la spoliation de la terre
loin des guerres
Bonne année 2026 !
(c) Tahar Bekri
Portrait de l’auteur par Fethi Zbidi
- Ecrire un commentaire
- Commenter