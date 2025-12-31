Tahar Bekri : Voeux de l'oiseau patient

Je voudrais déployer mes ailes

vous apporter

le frémissement des feuillages

la cime des palmiers chênes bouleaux

flamboyants et érables

vous dire le chant du monde

loin de sa fureur de sa tristesse

Je voudrais vous raconter

à votre fenêtre ouverte

sur le monde

la course des quatre vents

la geste des pollens féconds

loin des gémissements

des sirènes

Je voudrais vous offrir la couleur

des ciels des nuages

des levers du jour

par-dessus la mer

non les grondements des tonnerres

la colère des vagues scélérates

Je voudrais vous apporter

le cours des rivières

la compagnie des roseaux

mêlés aux bruyères

le limon nourricier

loin de la vase et de la boue

Je voudrais vous dire la danse des blés

dans les champs

les coquelicots à leur bord

l'éclat des tournesols

amoureux des soleils

Je voudrais vous dire

je vous aime

libres

sans cages

loin des injustices

de la spoliation de la terre

loin des guerres

Bonne année 2026 !

(c) Tahar Bekri

Portrait de l’auteur par Fethi Zbidi

