Nouvelair lance une offre exclusive dédiée à son programme de fidélité Jasmin

Dans le cadre de sa stratégie de fidélisation, nouvelair lance une offre exclusive destinée aux passagers n’ayant pas encore rejoint son programme de fidélité Jasmin.

Valable du 29 janvier au 12 février 2026, cette offre constitue une occasion unique permettant aux clients de nouvelair de valoriser leurs vols effectués en 2025, de récupérer leurs points manquants et d’accéder, dès leur adhésion, aux récompenses «Milestones»*, pensées pour sublimer leur expérience de voyage.

• *3 vols réclamés: 10 kg de bagages supplémentaires offerts

• *7 vols réclamés: un repas à bord offert

• *10 vols réclamés: un accès gratuit au salon VIP

Conditions de l’offre

• L’offre s’applique à toute inscription au programme de fidélité Jasmin effectuée entre le 29 janvier et le 12 février 2026.

• Les vols doivent être réclamés via la rubrique «Points manquants» en ligne, dans les points de vente nouvelair ou auprès du service client.

• Les récompenses «Milestones» sont cumulables.

• Chaque récompense est valable 12 mois à compter de la réception de l’e-mail de confirmation.

Le programme de fidélité Jasmin de nouvelair poursuit son développement en proposant des fonctionnalités améliorées et des avantages toujours plus attractifs.

Contacts et informations

Pour toute information complémentaire, les passagers peuvent:

• Contacter l’équipe jasmin par tél au : +216 36 020 980 ou bien par mail au: customer.jasmin@nouvelair.com

• Contacter le Call Center au : +216 36 020 920 / +33 1 87 64 10 00 / +44 20 45 78 12 11

• Se rendre à l’agence du Centre Urbain Nord, ou dans les points de vente nouvelair des aéroports Tunis-Carthage, Monastir et Djerba.

A propos de nouvelair

Fondée en 1989, nouvelair est la première compagnie aérienne privée en Tunisie. Elle opère à partir de trois aéroports internationaux en Tunisie: Tunis Carthage, Monastir et Djerba et dessert plus de 40 destinations régulières sur trois continents.

